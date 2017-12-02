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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Ганновер-96
Бавария - Ганновер-96: обзор матча 02 декабря 2017
Бавария
02.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
3 : 1
Завершен
Ганновер-96
17'
А. Видаль
67'
К. Коман
87'
Р. Левандовски (П)
35'
Ч. Беншоп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Ганновер-96
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Р. Левандовски
87'
ГОЛ! 2:1!
К. Коман
67'
Желтая карточка
Т. Мюллер
59'
45'
+1
Желтая карточка
Ю. Корб
35'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Беншоп
Пас отдал
Ф. Клаус
33'
Желтая карточка
М. Бакалорж
Желтая карточка
С. Ульрайх
26'
ГОЛ! 1:0!
А. Видаль
Пас отдал
Т. Мюллер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Джером Боатенг
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
23
Артуро Видаль
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
24
Мануэль Шмидебах
ЦП
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
35
Чарлисон Беншоп
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Бавария
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
3-2-1-2-2
26
Ульрайх
17
Боатенг
15
Хуммельс
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
23
Видаль
21
Коман
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
3-2-3-2
33
Чаунер
3
Антон
26
Сане
25
Сорг
22
Озтрзолек
4
Корб
30
Клаус
6
Бакалорж
24
Шмидебах
35
Беншоп
10
Фуллкруг
Остались в запасе
Бавария
Ганновер-96
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
Главный тренер
Венсан Компани
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
5
Давид Алаба
ЦЗ
32
Марко Фридль
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Франк Рибери
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
11
Себастьян Майер
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Главный тренер
Кристиан Тиц
Статистика матча Бавария - Ганновер-96
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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Бавария
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