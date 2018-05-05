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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 05 мая 2018
Кельн
05.05.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 33 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
30'
Н. Зюле (АГ)
59'
Х. Родригес
61'
Р. Левандовски
78'
К. Толиссо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
78'
ГОЛ! 1:3!
К. Толиссо
Пас отдал
Х. Родригес
61'
ГОЛ! 1:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
59'
ГОЛ! 1:1!
Х. Родригес
Пас отдал
Т. Мюллер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Зюле
30'
Желтая карточка
С. Цоллер
21'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
38
Яннес Хорн
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
5
Доминик Марох
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
17
Кристиан Клеменс
ЦП
31
Марсель Риссе
ЦП
6
Симон Цоллер
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
88
Хави Мартинес
ОП
13
Себастьян Руди
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
4-1-3-2
1
Хорн
38
Хорн
3
Хайнц
5
Марох
14
Хектор
6
Хегер
26
Косьелло
17
Клеменс
31
Риссе
9
Теродде
6
Цоллер
3-2-1-1-2
26
Ульрайх
15
Хуммельс
25
Зюле
13
Рафинья
6
Киммих
88
Мартинес
13
Руди
23
Родригес
13
Мюллер
9
Левандовски
Остались в запасе
Кельн
Бавария
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
18
Томас Кесслер
ВР
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Милош Йойич
ЦП
5
Салих Озкан
ЦП
9
Джон Кордоба
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
10
Юя Осако
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
20
Феликс Гетце
ЦФ
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Рене Вагнер
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Кельн - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Рейн Энерги
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