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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Ганновер-96 - Бавария
Ганновер-96 - Бавария: обзор матча 21 апреля 2018
Ганновер-96
21.04.2018, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
0 : 3
Завершен
Бавария
57'
Т. Мюллер
73'
Р. Левандовски
89'
С. Руди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ганновер-96 - Бавария
89'
ГОЛ! 0:3!
С. Руди
Пас отдал
Т. Мюллер
Желтая карточка
О. Сорг
85'
73'
ГОЛ! 0:2!
Р. Левандовски
Пас отдал
С. Руди
57'
ГОЛ! 0:1!
Т. Мюллер
Пас отдал
Х. Бернат
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
33
Филипп Чаунер
ВР
3
Миико Альборнос
ЛАЗ
25
Оливер Сорг
ЦЗ
26
Салиф Сане
ЦЗ
27
Пирмин Швеглер
ЦП
6
Марвин Бакалорж
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
10
Никлас Фуллкруг
ЦФ
22
Мартин Харник
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
13
Рафинья
ЦЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
10
Арьен Роббен
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
2
Сандро Вагнер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Ганновер-96
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Бавария
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
2-1-2-1-2
33
Чаунер
25
Сорг
26
Сане
3
Альборнос
27
Швеглер
6
Бакалорж
9
Бебу
22
Харник
10
Фуллкруг
4-3-1-1
26
Ульрайх
17
Боатенг
13
Рафинья
25
Зюле
24
Бернат
10
Роббен
13
Руди
6
Алькантара
23
Родригес
2
Вагнер
Остались в запасе
Ганновер-96
Бавария
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
21
Михаэль Эссер
ВР
22
Матиас Озтрзолек
ЦЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Себастьян Майер
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Остались в запасе
22
Том Штарке
ВР
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
6
Йозуа Киммих
ОП
7
Франк Рибери
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Тиц
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Ганновер-96 - Бавария
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
- : -
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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