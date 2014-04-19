Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009 Лига Чемпионов 2007/2008