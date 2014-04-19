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Массимо Донати
Статистика
Массимо Донати - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1981 (45), Седельяно
#5 | Полузащитник
186 см | 81 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Верона
20
1
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 2
19.04.2014
Верона
1' - 69'
53'
Италия. Серия А, 33 тур
Верона
3 : 5
13.04.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
0 : 1
05.04.2014
Верона
84' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
3 : 0
30.03.2014
Дженоа
80' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Верона
0 : 2
15.03.2014
Интер
1' - 86'
28'
Италия. Серия А, 27 тур
Парма
2 : 0
09.03.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ливорно
2 : 3
23.02.2014
Верона
83' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1 : 3
17.02.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Верона
2 : 2
09.02.2014
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Верона
1 : 3
26.01.2014
Рома
1' - 83'
49'
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 3
12.01.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1 : 3
06.01.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
4 : 1
22.12.2013
Лацио
75' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
0 : 0
14.12.2013
Верона
1' - 84'
Италия. Серия А, 15 тур
Верона
2 : 1
08.12.2013
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Фиорентина
4 : 3
02.12.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Верона
0 : 1
23.11.2013
Кьево
1' - 60'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2 : 0
10.11.2013
Верона
29' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Верона
2 : 1
03.11.2013
Кальяри
61' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
2 : 0
30.10.2013
Сампдория
74' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
4 : 2
26.10.2013
Верона
1' - 55'
Италия. Серия А, 8 тур
Верона
3 : 2
20.10.2013
Парма
65' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
1' - 90'
75'
Италия. Серия А, 6 тур
Верона
2 : 1
29.09.2013
Ливорно
54' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Торино
2 : 2
25.09.2013
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Ювентус
2 : 1
22.09.2013
Верона
1' - 59'
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
2 : 0
15.09.2013
Сассуоло
70' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Рома
3 : 0
01.09.2013
Верона
1' - 64'
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 1
24.08.2013
Милан
1' - 83'
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