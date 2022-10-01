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    Jan Seda - статистика

    #33 | Нападающий
    Имя Jan Seda
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 12 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.02.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    05.02.2023 Был в запасе Спарта (Прага) 4:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    29.01.2023 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    12.11.2022 1' -90' Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    06.11.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:0 Теплице (Теплице)
    23.10.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 4:3 Богемианс 1905 (Прага)
    16.10.2022 1' -90' Славия (Прага) 2:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    08.10.2022 1' -90' Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    01.10.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    17.09.2022 1' -90' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    48'
    11.09.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    03.09.2022 1' -90' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    31.08.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    27.08.2022 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 0:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    20.08.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:3 Спарта (Прага)
    13.08.2022 Был в запасе Зброевка (Брно) 3:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.08.2022 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    30.07.2022 Был в запасе Фастав (Злин) 0:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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