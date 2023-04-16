Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Jan Seda - статистика

Завершил карьеру
#33 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Млада Болеслав
18
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Богемианс 1905
4 : 0
16.04.2023
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
Млада Болеслав
1 : 1
09.04.2023
Славия
1' - 90'
80'
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Млада Болеслав
0 : 0
01.04.2023
Виктория
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
Сигма
2 : 0
18.03.2023
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
Млада Болеслав
4 : 0
12.03.2023
Слован
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
Словацко
2 : 1
05.03.2023
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Млада Болеслав
2 : 2
25.02.2023
Динамо
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Градец-Кралове
0 : 1
18.02.2023
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
Млада Болеслав
0 : 1
12.02.2023
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Спарта
4 : 1
05.02.2023
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
Яблонец
1 : 2
12.11.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Млада Болеслав
3 : 0
06.11.2022
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Млада Болеслав
4 : 3
23.10.2022
Богемианс 1905
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Славия
2 : 1
16.10.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Виктория
2 : 0
08.10.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Млада Болеслав
1 : 1
01.10.2022
Сигма
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Слован
1 : 3
17.09.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
48'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Млада Болеслав
1 : 1
11.09.2022
Словацко
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Динамо
0 : 2
03.09.2022
Млада Болеслав
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Млада Болеслав
1 : 2
31.08.2022
Градец-Кралове
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Пардубице
0 : 3
27.08.2022
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Млада Болеслав
1 : 3
20.08.2022
Спарта
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Млада Болеслав
2 : 2
07.08.2022
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Фастав
0 : 0
30.07.2022
Млада Болеслав
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
Легенду ЦСКА Вагнера заподозрили в краже
14:27
У «Родины» есть еще один иностранный кандидат помимо Альбы
13:51
Подробности переговоров «Родины» с Альбой
13:28
1
ФотоКарта всех соперников сборной России с 2022 года
12:35
Реакция Рабинера на нового тренера «Ростова»
12:25
2
ФотоЖена Карпина опубликовала милое семейное фото
11:54
3
Экс-игрок Англии Кэрролл рассказал о пережитом сексуальном насилии
11:41
1
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
1
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+