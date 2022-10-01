|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|12
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.02.2023
|1' -90'
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|05.02.2023
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|4:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.01.2023
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|12.11.2022
|1' -90'
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|06.11.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|3:0
|Теплице (Теплице)
|23.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|4:3
|Богемианс 1905 (Прага)
|16.10.2022
|1' -90'
|Славия (Прага)
|2:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|08.10.2022
|1' -90'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|17.09.2022
|1' -90'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|48'
|11.09.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.09.2022
|1' -90'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.08.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:3
|Спарта (Прага)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Зброевка (Брно)
|3:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|30.07.2022
|Был в запасе
|Фастав (Злин)
|0:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)