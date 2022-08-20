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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Спарта
Млада Болеслав - Спарта: обзор матча 20 августа 2022
Млада Болеслав
20.08.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
1 : 3
Завершен
Спарта
38'
D. Donát
50'
Л. Юлиш
58'
А. Серенсен
89'
Т. Чванчара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Спарта
Желтая карточка
D. Simek
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:3!
Т. Чванчара
Пас отдал
Т. Виснер
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
86'
Замена
P. Zitny
️️️️
С. Данчак
86'
83'
Замена
Т. Виснер
️️️️
К. Данек
72'
Замена
Я. Фортельный
️️️️
Я. Янкто
72'
Замена
В. Дрчал
️️️️
Л. Юлиш
Замена
Я. Фулнек
️️️️
V. Stransky
66'
58'
ГОЛ! 1:2!
А. Серенсен
Пас отдал
К. Хойер
50'
ГОЛ! 1:1!
Л. Юлиш
Пас отдал
Т. Чванчара
46'
Замена
Т. Чванчара
️️️️
А. Карабец
45'
+3
Желтая карточка
Я. Янкто
ГОЛ! 1:0!
D. Donát
Пас отдал
М. Матейовски
38'
34'
Желтая карточка
Д. Павелка
Желтая карточка
М. Матейовски
31'
Желтая карточка
V. Stransky
26'
24'
Замена
Я. Янкто
️️️️
Я. Пешек
Желтая карточка
М. Сухи
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
7
Милан Шкода
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
30
Доминик Холек
ВР
5
Каспер Хойер
ЛЗ
19
Ян Мейдр
ЦЗ
4
Асгер Серенсен
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Якуб Пешек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Лукаш Садилек
ЦП
39
Лукаш Юлиш
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
22
Якуб Фулнек
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
61
Михал Сачек
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
17
Мартин Минчев
ЦП
17
Вацлав Дрчал
ЦФ
8
Ян Фортельный
ЦФ
70
Томаш Чванчара
ЦФ
4-5
1
28
17
Сухи
44
Карафиат
13
11
Данчак
77
12
18
Ладра
8
Матейовски
4-5-1
30
Холек
19
Мейдр
4
Серенсен
30
Зелены
5
Хойер
10
Пешек
9
Данек
8
Павелка
18
Садилек
9
Карабец
39
Юлиш
12
22
Фулнек
22
Фулнек
12
18
Ладра
9
9
18
Ладра
11
Данчак
29
29
11
Данчак
9
Данек
28
Виснер
28
Виснер
9
Данек
10
Пешек
21
Янкто
21
Янкто
10
Пешек
39
Юлиш
17
Дрчал
17
Дрчал
39
Юлиш
Янкто
8
Фортельный
8
Фортельный
Янкто
9
Карабец
70
Чванчара
70
Чванчара
9
Карабец
Остались в запасе
Млада Болеслав
Спарта
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Вацлав Котал
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Ladislav Krobot
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
0
Ladislav Dufek
ЦФ
Остались в запасе
61
Михал Сачек
ПЗ
29
Милан Хеча
ВР
27
Филип Панак
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Котал
Статистика матча Млада Болеслав - Спарта
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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Спарта
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