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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Яблонец
Млада Болеслав - Яблонец: обзор матча 07 августа 2022
Млада Болеслав
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
2 : 2
Завершен
Яблонец
21'
М. Матейовски (П)
78'
Д. Маречек
5'
В. Сейк
34'
В. Йовович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Яблонец
90'
+3
Желтая карточка
V. Kadlec
90'
+1
Замена
V. Kadlec
️️️️
Д. Гоушка
86'
Замена
Я. Храмоста
️️️️
В. Сейк
ГОЛ! 2:2!
Д. Маречек
Пас отдал
М. Шкода
78'
71'
Желтая карточка
М. Кратохвил
Замена
V. Stransky
️️️️
Т. Ладра
70'
69'
Замена
Д. Плестил
️️️️
В. Йовович
Замена
D. Donát
️️️️
С. Данчак
63'
Желтая карточка
М. Матейовски
62'
Замена
Я. Фулнек
️️️️
L. Masek
46'
Замена
J. Skalák
️️️️
D. Pech
46'
45'
+2
Желтая карточка
Д. Гоушка
34'
ГОЛ! 1:2!
В. Йовович
Пас отдал
М. Кратохвил
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Матейовски
21'
20'
Желтая карточка
М. Сурзин
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Сейк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
77
David Pech
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
21
Матей Полидар
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
10
Вацлав Сейк
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Яблонец
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Доминик Плестил
ПП
7
Václav Kadlec
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
3-1-5
1
28
17
Сухи
44
Карафиат
37
Маречек
18
Ладра
8
Матейовски
11
Данчак
9
7
Шкода
2-5-1-2
1
Гануш
23
Сурзин
21
Полидар
3
Хюбшман
8
Гоушка
27
Кратохвил
10
Шулц
7
Поважанец
8
Йовович
10
Сейк
8
Хайденрайх
11
Данчак
13
13
11
Данчак
9
22
Фулнек
22
Фулнек
9
77
9
9
77
18
Ладра
12
12
18
Ладра
8
Йовович
7
Плестил
7
Плестил
8
Йовович
8
Гоушка
7
7
8
Гоушка
10
Сейк
19
Храмоста
19
Храмоста
10
Сейк
Остались в запасе
Млада Болеслав
Яблонец
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Остались в запасе
16
Ян Кроб
ЦЗ
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
95
Михал Чернак
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Зденко Фртала
Статистика матча Млада Болеслав - Яблонец
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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