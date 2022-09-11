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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Словацко
Млада Болеслав - Словацко: обзор матча 11 сентября 2022
Млада Болеслав
11.09.2022, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Словацко
45+1'
М. Доски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Словацко
Замена
J. Skalák
️️️️
Д. Маречек
85'
Замена
P. Zitny
️️️️
Т. Ладра
85'
85'
Замена
М. Кадлец
️️️️
В. Синявский
Желтая карточка
О. Карафиат
77'
69'
Замена
М. Петржела
️️️️
П. Бранднер
69'
Замена
О. Михалик
️️️️
Ф. Вехета
Замена
С. Данчак
️️️️
L. Masek
62'
Желтая карточка
L. Masek
57'
57'
Замена
М. Хавлик
️️️️
М. Травник
56'
Замена
П. Рейнберк
️️️️
Д. Хользер
51'
Желтая карточка
В. Синявский
45'
+1
ГОЛ! 0:1!
М. Доски
Пас отдал
П. Бранднер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
30
Томаш Фристак
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
4
Патрик Шимко
ЦЗ
95
Даниэль Хользер
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
88
Владислав Левин
ЦП
10
Михал Травник
ЦП
11
Патрик Бранднер
ЦФ
27
Филип Вехета
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
3
Михал Кадлец
ЛЗ
91
Ян Калабишка
ЦЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
20
Марек Хавлик
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
17
Ондржей Михалик
ЦФ
3-3-4
33
17
Сухи
28
44
Карафиат
45
Экпай
37
Маречек
22
Фулнек
8
Матейовски
18
Ладра
77
9
4-4-2
30
Фристак
6
Хофманн
4
Шимко
95
Хользер
14
Доски
28
Даничек
88
Левин
10
Травник
99
Синявский
27
Вехета
11
Бранднер
37
Маречек
9
9
37
Маречек
18
Ладра
29
29
18
Ладра
9
11
Данчак
11
Данчак
9
99
Синявский
3
Кадлец
3
Кадлец
99
Синявский
95
Хользер
23
Рейнберк
23
Рейнберк
95
Хользер
10
Травник
20
Хавлик
20
Хавлик
10
Травник
11
Бранднер
11
Петржела
11
Петржела
11
Бранднер
27
Вехета
17
Михалик
17
Михалик
27
Вехета
Остались в запасе
Млада Болеслав
Словацко
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
1
Филип Нгуйен
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Остались в запасе
1
Филип Нгуйен
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
21
Михал Кохут
ПВ
18
Либор Козак
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мартин Шведик
Статистика матча Млада Болеслав - Словацко
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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2022.10.28 15:49
Матч Лиги конференций перенесли из-за тумана
2022.10.27 22:52
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Воспитанник «Динамо» Левин близок к переходу в чешский «Словацко»
2022.01.22 17:13
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