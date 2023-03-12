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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Слован
Млада Болеслав - Слован: обзор матча 12 марта 2023
Млада Болеслав
12.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 23 тур
4 : 0
Завершен
Слован
4'
Л. Джаво
7'
Т. Ладра
19'
Л. Джаво
66'
Я. Фулнек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Слован
Замена
D. Donát
️️️️
М. Матейовски
83'
Замена
J. Skalák
️️️️
В. Кусей
83'
Замена
М. Шкода
️️️️
Л. Джаво
75'
Замена
М. Томич
️️️️
У. Экпай
69'
68'
Замена
K. Meszaros
️️️️
М. Думбия
ГОЛ! 4:0!
Я. Фулнек
Пас отдал
М. Матейовски
66'
63'
Желтая карточка
Д. Ндефе
Желтая карточка
В. Кубишта
52'
46'
Замена
В. Олатунжи
️️️️
И. Рондич
ГОЛ! 3:0!
Л. Джаво
Пас отдал
М. Матейовски
19'
ГОЛ! 2:0!
Т. Ладра
7'
ГОЛ! 1:0!
Л. Джаво
Пас отдал
В. Кубишта
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
11
Самуэль Данчак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
98
Филип Пребсл
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
2
Джигли Ндефе
ПЗ
29
Любомир Тупта
ЛВ
42
Мохамед Думбия
ЦП
15
Имад Рондич
ЦП
9
Матей Валента
АП
70
Ахмад Гали
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Слован
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
33
Виктор Олатунжи
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
3-4-1-2
33
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
11
Данчак
8
Матейовски
18
Ладра
45
Экпай
22
Фулнек
44
Джаво
19
Кусей
3-2-2-3
82
2
Ндефе
4
Плехаты
98
Пребсл
42
Думбия
15
Рондич
9
Валента
29
Тупта
27
37
Пурзитидис
70
Гали
8
Матейовски
13
13
8
Матейовски
45
Экпай
27
Томич
27
Томич
45
Экпай
19
Кусей
9
9
19
Кусей
44
Джаво
7
Шкода
7
Шкода
44
Джаво
42
Думбия
0
0
42
Думбия
15
Рондич
33
Олатунжи
33
Олатунжи
15
Рондич
Остались в запасе
Млада Болеслав
Слован
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Остались в запасе
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Остались в запасе
17
Ondrej Lehoczki
ЦЗ
6
Tomáš Polyak
ЦП
59
Hugo Jan Bačkovský
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
7
Михал Рабушич
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Павел Хофтич
Статистика матча Млада Болеслав - Слован
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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Млада Болеслав
Слован
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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8
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2021.07.05 07:39
3
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2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
4
«Акрон» претендует на хорватского форварда
2024.07.06 18:44
Кухта из «Локо», арендованный «Спартой», наступил на голову вратарю. Ему грозит дисквалификация на шесть матчей
2022.08.01 23:10
2
Черчесов: «Игра со «Слованом» была не нервная, а напряженная»
2022.07.28 16:03
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