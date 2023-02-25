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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Динамо
Млада Болеслав - Динамо: обзор матча 25 февраля 2023
Млада Болеслав
25.02.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
2 : 2
Завершен
Динамо
13'
В. Кусей
58'
В. Кубишта
44'
Б. Чолич (П)
78'
M. Králik
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Динамо
Замена
P. Zitny
️️️️
Д. Маречек
79'
Замена
М. Шкода
️️️️
Т. Ладра
79'
78'
ГОЛ! 2:2!
M. Králik
Пас отдал
Я. Гора
75'
Замена
Л. Чмелик
️️️️
P. Hellebrand
75'
Замена
П. Цавош
️️️️
M. Čermák
68'
Желтая карточка
Л. Гавел
Замена
С. Данчак
️️️️
М. Матейовски
65'
Замена
М. Томич
️️️️
В. Кусей
59'
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Фулнек
59'
ГОЛ! 2:1!
В. Кубишта
Пас отдал
М. Матейовски
58'
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Чолич
34'
Замена
T. Zajic
️️️️
M. Mrsic
ГОЛ! 1:0!
В. Кусей
Пас отдал
Д. Маречек
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
18
Томаш Ладра
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
12
Бенжамин Чолич
ПЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
22
Martin Sladký
ЦП
12
Marcel Čermák
ЦП
0
M. Mrsic
ЦП
23
Якуб Гора
АП
3
Martin Králik
ЦФ
6
Quadri Adebayo Adediran
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
27
Михал Томич
ПЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
29
Matyáš Vojta
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Динамо
31
David Sipos
ВР
8
Патрик Цавош
ОП
9
Лукаш Чмелик
ПВ
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
21
T. Zajic
ЦФ
3-2-3-1-1
33
44
Карафиат
28
27
Кубишта
2
Сухомель
17
Сухи
18
Ладра
8
Матейовски
37
Маречек
22
Фулнек
19
Кусей
2-4-1-3
31
12
Чолич
5
Гавел
22
12
0
18
23
Гора
0
6
3
19
Кусей
27
Томич
27
Томич
19
Кусей
8
Матейовски
11
Данчак
11
Данчак
8
Матейовски
37
Маречек
29
29
37
Маречек
22
Фулнек
45
Экпай
45
Экпай
22
Фулнек
18
Ладра
7
Шкода
7
Шкода
18
Ладра
12
8
Цавош
8
Цавош
12
18
9
Чмелик
9
Чмелик
18
0
21
21
0
Остались в запасе
Млада Болеслав
Динамо
19
Radek Latal
ЦП
29
Matyáš Vojta
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
31
David Sipos
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Остались в запасе
19
Radek Latal
ЦП
29
Matyáš Vojta
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
23
Якуб Матоушек
ПВ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Мартин Возабал
Статистика матча Млада Болеслав - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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Млада Болеслав
Динамо
21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2020.06.10 21:35
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21-летний футболист найден мертвым в Нигерии
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2022.04.07 10:33
5
Воспитанник «Локомотива» Матвеев перешел в чешское «Динамо»
2022.01.07 16:30
1
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