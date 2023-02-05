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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Спарта - Млада Болеслав
Спарта - Млада Болеслав: обзор матча 05 февраля 2023
Спарта
05.02.2023, воскресенье, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
4 : 1
Завершен
Млада Болеслав
6'
К. Кайринен
82'
М. Минчев
90+5'
М. Минчев
3'
М. Томич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Млада Болеслав
ГОЛ! 3:1!
М. Минчев
Пас отдал
К. Кайринен
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Минчев
Пас отдал
К. Данек
82'
Замена
М. Минчев
️️️️
Я. Кухта
74'
Замена
К. Данек
️️️️
Л. Гараслин
74'
72'
Замена
У. Экпай
️️️️
М. Томич
72'
Замена
М. Шкода
️️️️
P. Zitny
Замена
Д. Павелка
️️️️
Л. Садилек
66'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Т. Чванчара
66'
65'
Замена
V. Stransky
️️️️
Д. Маречек
59'
Желтая карточка
М. Матейовски
Желтая карточка
Я. Кухта
55'
46'
Замена
М. Матейовски
️️️️
D. Donát
Желтая карточка
К. Кайринен
44'
34'
Желтая карточка
М. Томич
ГОЛ! 1:1!
К. Кайринен
Пас отдал
Я. Кухта
6'
3'
ГОЛ! 0:1!
М. Томич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
32
Матей Коварж
ВР
19
Ян Мейдр
ЦЗ
27
Филип Панак
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
10
Лукаш Гараслин
ЛВ
26
Патрик Выдра
ЦП
6
Каан Кайринен
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
18
Лукаш Садилек
АП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
7
Ян Кухта
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Млада Болеслав
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
29
P. Zitny
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Спарта
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
17
Мартин Минчев
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
9
Кристоф Данек
ЦП
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-3-2-2
32
Коварж
19
Мейдр
27
Панак
30
Зелены
26
Выдра
6
Кайринен
7
Крейчи
10
Гараслин
18
Садилек
7
Кухта
70
Чванчара
3-2-3-1-1
13
17
Сухи
28
27
Томич
44
Карафиат
29
18
Ладра
37
Маречек
22
Фулнек
99
7
Кухта
17
Минчев
17
Минчев
7
Кухта
18
Садилек
8
Павелка
8
Павелка
18
Садилек
70
Чванчара
11
Мабиль
11
Мабиль
70
Чванчара
10
Гараслин
9
Данек
9
Данек
10
Гараслин
13
8
Матейовски
8
Матейовски
13
27
Томич
45
Экпай
45
Экпай
27
Томич
29
7
Шкода
7
Шкода
29
37
Маречек
12
12
37
Маречек
Остались в запасе
Спарта
Млада Болеслав
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
29
Милан Хеча
ВР
33
Димитрийе Каменович
ЛЗ
28
Томаш Виснер
ЦЗ
9
Адам Карабец
ЦП
19
Adam Goljan
ЦФ
42
Войтех Ворел
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Котал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Спарта - Млада Болеслав
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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