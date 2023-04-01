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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Виктория
Млада Болеслав - Виктория: обзор матча 01 апреля 2023
Млада Болеслав
01.04.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
0 : 0
Завершен
Виктория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Виктория
Замена
L. Masek
️️️️
М. Шкода
88'
Желтая карточка
В. Кусей
87'
Желтая карточка
J. Skalák
85'
Замена
С. Данчак
️️️️
Д. Маречек
80'
77'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Сикора
77'
Замена
А. Влканова
️️️️
М. Выдра
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
77'
Замена
P. Zitny
️️️️
М. Матейовски
76'
64'
Замена
️️️️
Р. Квет
55'
Желтая карточка
М. Гавел
Замена
D. Donát
️️️️
В. Кубишта
46'
46'
Замена
М. Гавел
️️️️
В. Емелка
Желтая карточка
М. Шкода
29'
26'
Желтая карточка
Я. Сикора
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
37
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
36
Индржих Станек
ВР
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
49
Ян Сикора
ЛВ
16
Роман Квет
ОП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
25
Томаш Хоры
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
24
Милан Гавел
ЦЗ
31
Adam Cihak
ЦЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
58
Адам Влканова
АП
97
Эрик Йирка
ПВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
4-3-1-2
33
2
Сухомель
27
Кубишта
44
Карафиат
17
Сухи
37
Маречек
8
Матейовски
18
Ладра
22
Фулнек
19
Кусей
7
Шкода
4-1-2-1-2
36
Станек
4
Холик
25
Каша
4
Перница
21
Емелка
16
Квет
20
Буха
23
Калвах
49
Сикора
11
Выдра
25
Хоры
27
Кубишта
13
13
27
Кубишта
37
Маречек
11
Данчак
11
Данчак
37
Маречек
18
Ладра
9
9
18
Ладра
8
Матейовски
29
29
8
Матейовски
7
Шкода
9
9
7
Шкода
21
Емелка
24
Гавел
24
Гавел
21
Емелка
11
Выдра
58
Влканова
58
Влканова
11
Выдра
49
Сикора
97
Йирка
97
Йирка
49
Сикора
Остались в запасе
Млада Болеслав
Виктория
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Остались в запасе
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Остались в запасе
13
Марьян Тврдон
ВР
12
Адам Задражил
ВР
31
Adam Cihak
ЦЗ
99
Моду Н'Диайе
ЦП
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Михал Билек
Статистика матча Млада Болеслав - Виктория
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
4 : 0
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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