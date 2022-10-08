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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Виктория - Млада Болеслав
Виктория - Млада Болеслав: обзор матча 08 октября 2022
Виктория
08.10.2022, суббота, 20:00
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
2 : 0
Завершен
Млада Болеслав
54'
Л. Перница
82'
В. Емелка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виктория - Млада Болеслав
90'
+3
Желтая карточка
А. Ваничек
87'
Желтая карточка
М. Матейовски
Замена
А. Чермак
️️️️
П. Буха
85'
ГОЛ! 2:0!
В. Емелка
Пас отдал
Э. Йирка
82'
80'
Замена
А. Ваничек
️️️️
С. Данчак
Замена
Я. Климент
️️️️
Т. Хоры
75'
Замена
М. Н'Диайе
️️️️
А. Влканова
75'
Замена
Э. Йирка
️️️️
Я. Копиц
61'
60'
Желтая карточка
В. Кубишта
58'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Д. Маречек
ГОЛ! 1:0!
Л. Перница
54'
Замена
Д. Москера
️️️️
Ф. Бэсси
46'
Желтая карточка
Л. Калвах
45'
+2
26'
Желтая карточка
С. Данчак
10'
Замена
J. Skalák
️️️️
У. Экпай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виктория
13
Марьян Тврдон
ВР
13
Мохамед Тижани
ЦЗ
4
Людек Перница
ЦЗ
21
Вацлав Емелка
ЦЗ
24
Милан Гавел
ЦЗ
10
Ян Копиц
ЦП
20
Павел Буха
ЦП
23
Лукаш Калвах
ЦП
58
Адам Влканова
АП
25
Томаш Хоры
ЦФ
14
Фортюн Бэсси
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
77
David Pech
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Виктория
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
8
Джон Москера
ЛВ
47
Алеш Чермак
ЦП
99
Моду Н'Диайе
ЦП
97
Эрик Йирка
ПВ
33
Рене Дедич
ЦФ
9
Ян Климент
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
9
L. Masek
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
4-3-1-2
13
Тврдон
13
Тижани
21
Емелка
24
Гавел
4
Перница
10
Копиц
20
Буха
23
Калвах
58
Влканова
14
Бэсси
25
Хоры
4-3-4
33
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
28
45
Экпай
22
Фулнек
37
Маречек
18
Ладра
11
Данчак
99
77
20
Буха
47
Чермак
47
Чермак
20
Буха
58
Влканова
99
Н'Диайе
99
Н'Диайе
58
Влканова
14
Бэсси
8
Москера
8
Москера
14
Бэсси
10
Копиц
97
Йирка
97
Йирка
10
Копиц
25
Хоры
9
Климент
9
Климент
25
Хоры
45
Экпай
9
9
45
Экпай
11
Данчак
10
Ваничек
10
Ваничек
11
Данчак
37
Маречек
8
Матейовски
8
Матейовски
37
Маречек
Остались в запасе
Виктория
Млада Болеслав
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
23
Мартин Йедличка
ВР
25
Филип Каша
ЦЗ
4
Либор Холик
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
33
Рене Дедич
ЦФ
Остались в запасе
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Михал Билек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Виктория - Млада Болеслав
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Виктория
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Баник
0 : 4
01.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Доосан Арена
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