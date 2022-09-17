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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Слован - Млада Болеслав
Слован - Млада Болеслав: обзор матча 17 сентября 2022
Слован
17.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
1 : 3
Завершен
Млада Болеслав
28'
М. ван Бурен
66'
М. Матейовски (П)
86'
Т. Ладра
90+5'
V. Stransky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Слован - Млада Болеслав
90'
+5
ГОЛ! 1:3!
V. Stransky
90'
+2
Замена
L. Masek
️️️️
Т. Ладра
86'
ГОЛ! 1:2!
Т. Ладра
85'
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
Замена
М. Рабушич
️️️️
Д. Висински
83'
Замена
М. Фукала
️️️️
D. Preisler
76'
Замена
И. Рондич
️️️️
М. ван Бурен
70'
Желтая карточка
O. Vliegen
66'
66'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Матейовски
Желтая карточка
Я. Матушек
62'
60'
Замена
J. Skalák
️️️️
У. Экпай
54'
Желтая карточка
М. Матейовски
48'
Желтая карточка
J. Seda
34'
Желтая карточка
С. Данчак
ГОЛ! 1:0!
М. ван Бурен
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слован
82
Olivier Vliegen
ВР
40
Максим Таловеров
ЦЗ
3
Ян Микула
ЦЗ
4
Доминик Плехаты
ЦЗ
98
Филип Пребсл
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
10
Ян Матушек
ЦП
9
Денис Висински
АП
10
Мик ван Бурен
ЦФ
6
Лукас Черв
ЦФ
27
Dominik Preisler
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Слован
13
Ян Стейскал
ВР
22
Михал Фукала
ЦЗ
15
Имад Рондич
ЦП
6
Tomáš Polyak
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
7
Михал Рабушич
ЦФ
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-2-1-1-3
82
3
Микула
4
Плехаты
98
Пребсл
40
Таловеров
23
Гебре Селасси
10
Матушек
9
Висински
27
6
Черв
10
ван Бурен
3-3-4
33
44
Карафиат
17
Сухи
28
22
Фулнек
37
Маречек
45
Экпай
77
9
18
Ладра
11
Данчак
27
22
Фукала
22
Фукала
27
10
ван Бурен
15
Рондич
15
Рондич
10
ван Бурен
9
Висински
7
Рабушич
7
Рабушич
9
Висински
45
Экпай
9
9
45
Экпай
18
Ладра
9
9
18
Ладра
12
12
Остались в запасе
Слован
Млада Болеслав
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
6
Tomáš Polyak
ЦП
23
Камсо Мара
ЦП
11
Матиас Козак
ЦФ
0
K. Meszaros
ЦФ
24
I. Varfolomieiev
ЦФ
37
Мариос Пурзитидис
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
19
Radek Latal
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Павел Хофтич
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Слован - Млада Болеслав
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Слован
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Теплице
- : -
28.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
1 : 3
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Слован
0 : 2
11.10.2026
Словацко
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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Слован
Млада Болеслав
«Спартак» интересуется защитником из Уганды
31 мая
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2020.06.10 21:35
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