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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Пардубице - Млада Болеслав
Пардубице - Млада Болеслав: обзор матча 27 августа 2022
Пардубице
27.08.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
0 : 3
Завершен
Млада Болеслав
5'
М. Шкода
10'
М. Шкода
35'
В. Кубишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пардубице - Млада Болеслав
Замена
N. Akosah-Bempah
️️️️
P. Cerny
79'
75'
Замена
V. Stransky
️️️️
М. Матейовски
74'
Замена
P. Zitny
️️️️
М. Шкода
67'
Замена
У. Экпай
️️️️
Я. Фулнек
67'
Замена
С. Данчак
️️️️
Д. Маречек
48'
Желтая карточка
М. Шкода
Замена
M. Červenka
️️️️
Д. Яношек
41'
35'
ГОЛ! 0:3!
В. Кубишта
30'
Пенальти не реализован!
М. Матейовски
10'
ГОЛ! 0:2!
М. Шкода
Пас отдал
М. Матейовски
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Шкода
Пас отдал
М. Матейовски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Томаш Солил
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
9
P. Cerny
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
19
Михал Хлаваты
ЦФ
25
M. Toml (o.g.)
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пардубице
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
30
Marek Červenka
ЦФ
14
Nana Akosah-Bempah
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
2-3-5
35
Маркович
20
Хелешич
27
Влчек
7
Вацек
24
Солил
39
Яношек
9
25
19
Хлаваты
28
31
Костка
4-2-4
1
44
Карафиат
28
17
Сухи
27
Кубишта
22
Фулнек
37
Маречек
77
8
Матейовски
18
Ладра
7
Шкода
39
Яношек
30
30
39
Яношек
9
14
14
9
7
Шкода
29
29
7
Шкода
22
Фулнек
45
Экпай
45
Экпай
22
Фулнек
37
Маречек
11
Данчак
11
Данчак
37
Маречек
8
Матейовски
12
12
8
Матейовски
Остались в запасе
Пардубице
Млада Болеслав
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
6
Tomas Koukola
ЦЗ
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
35
Leandro Lima
ЦФ
0
O. Chveja
ЦФ
0
V. Svoboda
ЦФ
1
Viktor Budinský
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Пардубице - Млада Болеслав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
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8
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2021.07.05 07:39
3
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2021.02.08 16:49
3
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2020.06.10 21:35
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