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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Сигма
Млада Болеслав - Сигма: обзор матча 01 октября 2022
Млада Болеслав
01.10.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Сигма
4'
Я. Фулнек
90+2'
V. Benes
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Сигма
90'
+2
ГОЛ! 1:1!
V. Benes
Замена
R. Latal
️️️️
М. Матейовски
90'
Замена
D. Donát
️️️️
Т. Ладра
84'
83'
Желтая карточка
J. Navratil
Желтая карточка
Т. Ладра
83'
60'
Замена
L. Gressak
️️️️
D. Ventura
Замена
P. Zitny
️️️️
J. Skalák
55'
Замена
V. Stransky
️️️️
У. Экпай
55'
ГОЛ! 1:0!
Я. Фулнек
Пас отдал
J. Skalák
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
21
Ондржей Змозла
ЦЗ
32
Vit Benes
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
13
Моймир Хытил
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
11
P. Zifcak
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
19
Radek Latal
ЦП
10
Антонин Ваничек
ПП
12
Vojtech Stransky
ЦФ
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Сигма
0
L. Gressak
ЦЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
3-4-3
33
28
17
Сухи
44
Карафиат
9
37
Маречек
45
Экпай
22
Фулнек
77
18
Ладра
8
Матейовски
4-3-3
7
Брейте
30
Хватал
32
38
Покорны
21
Змозла
13
Хытил
25
30
9
Русек
11
1
18
Ладра
13
13
18
Ладра
9
29
29
9
8
Матейовски
19
19
8
Матейовски
45
Экпай
12
12
45
Экпай
25
0
0
25
Остались в запасе
Млада Болеслав
Сигма
1
Martin Polaček
ВР
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Остались в запасе
1
Martin Polaček
ВР
10
Антонин Ваничек
ПП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
Остались в запасе
22
Флоран Пулоло
ЦП
23
Martin Košťál
ЦП
8
Jiří Spáčil
ЦП
1
Tomáš Digaňa
ЦФ
6
Jáchym Šíp
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Вацлав Йилек
Статистика матча Млада Болеслав - Сигма
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
Новости команд
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