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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Пардубице
Млада Болеслав - Пардубице: обзор матча 12 февраля 2023
Млада Болеслав
12.02.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Пардубице
23'
Д. Яношек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Пардубице
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ницэ
84'
Замена
T. Koukola
️️️️
Д. Яношек
Замена
Л. Джаво
️️️️
В. Кусей
77'
Желтая карточка
D. Simek
74'
Замена
J. Skalák
️️️️
D. Simek
74'
70'
Замена
D. Huf
️️️️
P. Cerny
69'
Замена
М. Хелешич
️️️️
B. Pikul
Замена
М. Матейовски
️️️️
В. Кубишта
64'
61'
Замена
V. Sychra
️️️️
E. Tischler
Замена
P. Zitny
️️️️
М. Шкода
46'
Желтая карточка
М. Шкода
34'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Яношек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
7
Милан Шкода
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Пардубице
1
Флориан Ницэ
ВР
2
Робин Гранац
ЦЗ
27
Томаш Влчек
ЦЗ
4
Мартин Члумецки
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
24
Dominik Mares
ЦП
39
Доминик Яношек
ЦП
19
Михал Хлаваты
ЦП
9
P. Cerny
ЦФ
10
B. Pikul
ЦФ
14
E. Tischler
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
19
Radek Latal
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Пардубице
35
Якуб Маркович
ВР
20
Матей Хелешич
ЛЗ
6
Tomas Koukola
ЦЗ
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
28
Vojtech Sychra
ЦФ
9
D. Huf
ЦФ
3-2-2-1-2
33
27
Кубишта
44
Карафиат
17
Сухи
28
27
Томич
37
Маречек
18
Ладра
22
Фулнек
19
Кусей
7
Шкода
3-4-3
1
Ницэ
2
Гранац
27
Влчек
4
Члумецки
24
39
Яношек
19
Хлаваты
7
Вацек
14
10
9
27
Кубишта
8
Матейовски
8
Матейовски
27
Кубишта
28
9
9
28
7
Шкода
29
29
7
Шкода
19
Кусей
44
Джаво
44
Джаво
19
Кусей
10
20
Хелешич
20
Хелешич
10
39
Яношек
6
6
39
Яношек
14
28
28
14
9
9
9
9
Остались в запасе
Млада Болеслав
Пардубице
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
35
Якуб Маркович
ВР
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Иржи Крейчи
Остались в запасе
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Остались в запасе
35
Якуб Маркович
ВР
32
Leandro Jabá
ЦП
23
Bernardo Costa Da Rosa
ЦП
31
Доминик Костка
ЦФ
8
Samuel Simek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Иржи Крейчи
Статистика матча Млада Болеслав - Пардубице
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Яблонец
- : -
29.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Теплице
1 : 4
08.11.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 2
31.10.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Виктория
1 : 2
25.10.2026
Пардубице
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Информация о матче
Стадион:
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«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
Первая лига. «Млада Болеслав» проиграла с Татаевым, «Теплице» – с Назаровым; «Богемианс» с Левиным одержал победу
2020.06.10 21:35
1
«Млада Болеслав» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 ноября 2024
2024.11.28 21:50
Татаев: «Европа не такая, как все говорят. Миф, что туда надо уезжать»
2021.09.01 12:53
8
Татаев ушел из «Млады Болеслав» в «Аланию»
2021.07.05 07:39
3
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2021.02.08 16:49
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2020.06.10 21:35
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