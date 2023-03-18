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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Сигма - Млада Болеслав
Сигма - Млада Болеслав: обзор матча 18 марта 2023
Сигма
18.03.2023, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 24 тур
2 : 0
Завершен
Млада Болеслав
3'
О. Карафиат (АГ)
47'
Л. Враштил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сигма - Млада Болеслав
90'
+6
Желтая карточка
Л. Джаво
Замена
L. Gressak
️️️️
M. Pospisil
88'
83'
Замена
М. Шкода
️️️️
С. Данчак
Замена
Ф. Зорван
️️️️
D. Ventura
76'
Замена
О. Змозла
️️️️
М. Хытил
76'
Замена
P. Zifcak
️️️️
Я. Водганел
65'
65'
Замена
J. Skalák
️️️️
Т. Ладра
55'
Замена
М. Томич
️️️️
Я. Фулнек
ГОЛ! 2:0!
Л. Враштил
Пас отдал
M. Pospisil
47'
46'
Замена
М. Матейовски
️️️️
Д. Маречек
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
О. Карафиат
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сигма
7
Радим Брейте
ВР
19
Лукаш Враштил
ЦЗ
38
Якуб Покорны
ЦЗ
77
Ян Водганел
ЛП
26
Martin Pospisil
ЦП
30
J. Navratil
ЦП
25
Denis Ventura
ЦП
13
Моймир Хытил
ЦФ
44
Матуш Мачик
ЦФ
20
Иржи Слама
ЦФ
9
Антонин Русек
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
11
Самуэль Данчак
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Сигма
21
Ондржей Змозла
ЛЗ
0
L. Gressak
ЦЗ
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
8
Филип Зорван
ЦП
11
P. Zifcak
ЦФ
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
8
Марек Матейовски
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
2-4-4
7
Брейте
19
Враштил
38
Покорны
77
Водганел
30
25
26
13
Хытил
9
Русек
20
Слама
44
Мачик
3-4-1-2
33
17
Сухи
44
Карафиат
27
Кубишта
45
Экпай
37
Маречек
18
Ладра
11
Данчак
22
Фулнек
44
Джаво
19
Кусей
13
Хытил
21
Змозла
21
Змозла
13
Хытил
26
0
0
26
25
8
Зорван
8
Зорван
25
77
Водганел
11
11
77
Водганел
22
Фулнек
27
Томич
27
Томич
22
Фулнек
37
Маречек
8
Матейовски
8
Матейовски
37
Маречек
18
Ладра
9
9
18
Ладра
11
Данчак
7
Шкода
7
Шкода
11
Данчак
Остались в запасе
Сигма
Млада Болеслав
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
30
Юрай Хватал
ПЗ
22
Флоран Пулоло
ЦП
30
Jakub Matoušek
ЦП
1
Jakub Trefil
ЦФ
17
David Vanecek
ЦФ
Остались в запасе
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
13
Denis Donát
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
Главный тренер
Вацлав Йилек
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Сигма - Млада Болеслав
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Градец-Кралове
5 : 0
07.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Сигма
1 : 0
17.10.2026
Слован
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Андрув стадион
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2021.07.05 07:39
3
Защитник «Млада Болеслава» Татаев: «С удовольствием вернулся бы в Россию»
2021.02.08 16:49
3
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2020.06.10 21:35
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