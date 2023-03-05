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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Словацко - Млада Болеслав
Словацко - Млада Болеслав: обзор матча 05 марта 2023
Словацко
05.03.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Млада Болеслав
10'
В. Синявский
54'
М. Кадлец
22'
Л. Джаво
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Словацко - Млада Болеслав
Замена
Я. Калабишка
️️️️
О. Михалик
89'
88'
Желтая карточка
Д. Маречек
Желтая карточка
М. Травник
87'
79'
Замена
У. Экпай
️️️️
В. Кусей
Замена
Ф. Вехета
️️️️
М. Петржела
76'
70'
Замена
С. Данчак
️️️️
P. Zitny
69'
Желтая карточка
L. Masek
62'
Замена
М. Матейовски
️️️️
В. Кубишта
62'
Замена
L. Masek
️️️️
Л. Джаво
ГОЛ! 2:1!
М. Кадлец
Пас отдал
В. Синявский
54'
46'
Замена
Т. Ладра
️️️️
D. Simek
22'
ГОЛ! 1:1!
Л. Джаво
ГОЛ! 1:0!
В. Синявский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Словацко
1
Филип Нгуйен
ВР
14
Мерчас Доски
ЛЗ
3
Михал Кадлец
ЛЗ
23
Петр Рейнберк
ЦЗ
6
Станислав Хофманн
ЦЗ
99
Власий Синявский
ЦП
11
Милан Петржела
ЦП
20
Марек Хавлик
ЦП
28
Властимил Даничек
ЦП
17
Ондржей Михалик
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
Млада Болеслав
2
Мартин Сухомель
ЛЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
27
Михал Томич
ПЗ
37
Даниэль Маречек
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
19
Василь Кусей
ЦФ
99
Petr Mikulec
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Словацко
31
Иржи Борек
ВР
91
Ян Калабишка
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Филип Вехета
ЦФ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
22
Якуб Фулнек
ЛВ
11
Самуэль Данчак
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
9
L. Masek
ЦФ
4-4-1
1
Нгуйен
3
Кадлец
23
Рейнберк
6
Хофманн
14
Доски
99
Синявский
20
Хавлик
28
Даничек
11
Петржела
17
Михалик
3-2-2-3
17
Сухи
28
27
Кубишта
27
Томич
2
Сухомель
37
Маречек
29
44
Джаво
99
19
Кусей
17
Михалик
91
Калабишка
91
Калабишка
17
Михалик
11
Петржела
27
Вехета
27
Вехета
11
Петржела
29
11
Данчак
11
Данчак
29
27
Кубишта
8
Матейовски
8
Матейовски
27
Кубишта
19
Кусей
45
Экпай
45
Экпай
19
Кусей
28
18
Ладра
18
Ладра
28
44
Джаво
9
9
44
Джаво
Остались в запасе
Словацко
Млада Болеслав
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Шведик
33
Jan Seda
ВР
22
Якуб Фулнек
ЛВ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
Иржи Борек
ВР
25
Томаш Бречка
ЦЗ
10
Михал Травник
ЦП
8
Martin Kudela
ЦП
77
Павел Юрошка
ПВ
27
Ондржей Шашинка
ЦФ
11
Патрик Бранднер
ЦФ
Остались в запасе
33
Jan Seda
ВР
22
Якуб Фулнек
ЛВ
Главный тренер
Мартин Шведик
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Словацко - Млада Болеслав
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Артис
- : -
27.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Словацко
4 : 2
22.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Словацко
1 : 3
31.10.2026
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Местски футбольный стадион
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