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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Млада Болеслав - Славия
Млада Болеслав - Славия: обзор матча 09 апреля 2023
Млада Болеслав
09.04.2023, воскресенье, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 26 тур
1 : 1
Завершен
Славия
18'
В. Кусей
32'
Х. Зафейрис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Млада Болеслав - Славия
90'
+3
Замена
D. Pech
️️️️
О. Лингр
90'
Замена
П. Хронек
️️️️
О. Дорли
Замена
С. Данчак
️️️️
Т. Ладра
86'
Желтая карточка
J. Seda
80'
76'
Желтая карточка
И. Шранц
Замена
D. Donát
️️️️
Л. Джаво
65'
Желтая карточка
Л. Джаво
64'
60'
Замена
М. ван Бурен
️️️️
С. Тецл
60'
Замена
М. Юрасек
️️️️
В. Юрецка
Замена
P. Zitny
️️️️
М. Матейовски
54'
Желтая карточка
Д. Маречек
52'
46'
Замена
Л. Провод
️️️️
Д. Юрасек
Желтая карточка
М. Матейовски
39'
32'
ГОЛ! 1:1!
Х. Зафейрис
Пас отдал
С. Тецл
ГОЛ! 1:0!
В. Кусей
Пас отдал
Т. Ладра
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
22
Якуб Фулнек
ЛВ
37
Даниэль Маречек
ЦП
8
Марек Матейовски
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦП
44
Ламин Джаво
ЦФ
19
Василь Кусей
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Славия
1
Ондрей Колар
ВР
39
Давид Юрасек
ЛЗ
33
Тарас Качараба
ЦЗ
4
Айхам Усу
ЦЗ
19
Оскар Дорли
ЛП
20
Христос Зафейрис
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
8
Лукаш Масопуст
ПП
15
Вацлав Юрецка
ЦФ
26
Иван Шранц
ЦФ
11
Станислав Тецл
ЦФ
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
29
P. Zitny
ЦП
11
Самуэль Данчак
ЦП
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Славия
13
Ян Стейскал
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
17
Лукаш Провод
ЛВ
14
Якуб Громада
ОП
15
Петр Хронек
ЦП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
10
Мик ван Бурен
ПВ
77
David Pech
ЦФ
31
Матей Юрасек
ЦФ
4-3-1-2
33
17
Сухи
28
27
Кубишта
44
Карафиат
37
Маречек
8
Матейовски
18
Ладра
22
Фулнек
19
Кусей
44
Джаво
3-4-3
1
Колар
33
Качараба
4
Усу
39
Юрасек
8
Масопуст
20
Зафейрис
32
Лингр
19
Дорли
11
Тецл
26
Шранц
15
Юрецка
44
Джаво
13
13
44
Джаво
8
Матейовски
29
29
8
Матейовски
18
Ладра
11
Данчак
11
Данчак
18
Ладра
19
Дорли
15
Хронек
15
Хронек
19
Дорли
39
Юрасек
17
Провод
17
Провод
39
Юрасек
11
Тецл
10
ван Бурен
10
ван Бурен
11
Тецл
32
Лингр
77
77
32
Лингр
15
Юрецка
31
Юрасек
31
Юрасек
15
Юрецка
Остались в запасе
Млада Болеслав
Славия
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
13
Ян Стейскал
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Остались в запасе
9
Jiří Skalák
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
Остались в запасе
13
Ян Стейскал
ВР
80
Ондржей Кричфалуши
ЦЗ
14
Якуб Громада
ОП
12
Ибрахим Траоре
ЦП
Главный тренер
Йозеф Вебер
Главный тренер
Йиндрших Трпишовски
Статистика матча Млада Болеслав - Славия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Славия
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Славия
- : -
29.11.2026
Баник
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Сигма
0 : 2
21.11.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Славия
4 : 1
08.11.2026
Артис
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Информация о матче
Стадион:
Местски стадион
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