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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Динамо - Млада Болеслав
Динамо - Млада Болеслав: обзор матча 03 сентября 2022
Динамо
03.09.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Млада Болеслав
60'
Т. Ладра
75'
Т. Ладра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - Млада Болеслав
90'
Замена
D. Donát
️️️️
С. Данчак
89'
Желтая карточка
Д. Маречек
Замена
Я. Грич
️️️️
Л. Чмелик
77'
75'
ГОЛ! 0:2!
Т. Ладра
Пас отдал
Д. Маречек
Замена
Р. Поточны
️️️️
Б. Слука
61'
60'
ГОЛ! 0:1!
Т. Ладра
Пас отдал
Я. Фулнек
55'
Замена
J. Skalák
️️️️
У. Экпай
55'
Замена
М. Матейовски
️️️️
L. Masek
46'
Замена
М. Шкода
️️️️
М. Сухи
Замена
M. Sladký
️️️️
Б. Чолич
46'
Замена
T. Zajic
️️️️
M. Skoda
46'
Вторая желтая
Д. Броукал
41'
Желтая карточка
Д. Броукал
39'
4'
Желтая карточка
L. Masek
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
31
Martin Janáček
ВР
12
Бенжамин Чолич
ЦЗ
5
Лукаш Гавел
ЦЗ
4
Давид Броукал
ЦЗ
18
P. Hellebrand
ЦП
8
Патрик Цавош
ЦП
3
Martin Králik
ЦФ
25
Lukáš Skovajsa
ЦФ
9
Лукаш Чмелик
ЦФ
71
Бранислав Слука
ЦФ
0
M. Skoda
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
45
Убонг Экпай
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
11
Самуэль Данчак
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Динамо
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
8
Якуб Грич
ОП
22
Martin Sladký
ЦП
21
T. Zajic
ЦФ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
91
Роман Поточны
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Млада Болеслав
13
Denis Donát
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
3-2-5
31
12
Чолич
5
Гавел
4
Броукал
18
8
Цавош
25
0
71
Слука
9
Чмелик
3
3-3-4
33
17
Сухи
44
Карафиат
28
45
Экпай
37
Маречек
22
Фулнек
77
9
11
Данчак
18
Ладра
9
Чмелик
8
Грич
8
Грич
9
Чмелик
12
Чолич
22
22
12
Чолич
0
21
21
0
71
Слука
91
Поточны
91
Поточны
71
Слука
11
Данчак
13
13
11
Данчак
45
Экпай
9
9
45
Экпай
9
8
Матейовски
8
Матейовски
9
17
Сухи
7
Шкода
7
Шкода
17
Сухи
Остались в запасе
Динамо
Млада Болеслав
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
31
David Sipos
ВР
15
Ondrej Coudek
ЦЗ
16
Daniel Hais
ЦФ
23
Якуб Матоушек
ЦФ
7
Jakub Švec
ЦФ
Остались в запасе
29
P. Zitny
ЦП
99
Petr Mikulec
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
Главный тренер
Мартин Возабал
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Динамо - Млада Болеслав
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
Стадион:
Стрелецкий остров
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Динамо
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