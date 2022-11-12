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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Млада Болеслав
Яблонец - Млада Болеслав: обзор матча 12 ноября 2022
Яблонец
12.11.2022, суббота, 17:00
Чехия. Фортуна Лига, 16 тур
1 : 2
Завершен
Млада Болеслав
18'
П. Шулц
45'
Т. Ладра
87'
В. Кубишта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Яблонец - Млада Болеслав
90'
+2
Желтая карточка
М. Матейовски
Желтая карточка
В. Йовович
90'
Замена
М. Чернак
️️️️
D. Souček
89'
Замена
Т. Малински
️️️️
П. Шулц
88'
87'
ГОЛ! 1:2!
В. Кубишта
Пас отдал
V. Stransky
86'
Желтая карточка
Д. Маречек
Желтая карточка
М. Сурзин
84'
74'
Красная карточка
D. Simek
70'
Замена
V. Stransky
️️️️
J. Skalák
55'
Желтая карточка
D. Pech
Замена
М. Сурзин
️️️️
Т. Хюбшман
46'
45'
ГОЛ! 1:1!
Т. Ладра
Пас отдал
М. Матейовски
Красная карточка
Д. Хайденрайх
42'
40'
Желтая карточка
D. Simek
ГОЛ! 1:0!
П. Шулц
Пас отдал
В. Йовович
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
1
Ян Гануш
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
44
Джошуа Акпудже
ЦЗ
8
Владимир Йовович
ЛВ
3
Томаш Хюбшман
ЦП
8
Давид Гоушка
ЦП
27
Милош Кратохвил
ЦП
10
Павел Шулц
ЦП
14
Daniel Souček
ЦП
8
Давид Хайденрайх
ЦФ
19
Ян Храмоста
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Млада Болеслав
33
Jan Seda
ВР
13
Denis Donát
ЦЗ
44
Ондржей Карафиат
ЦЗ
28
D. Simek
ЦЗ
27
Войцех Кубишта
ЦЗ
9
Jiří Skalák
ЦП
37
Даниэль Маречек
ЦП
22
Якуб Фулнек
ЦП
18
Томаш Ладра
ЦФ
77
David Pech
ЦФ
8
Марек Матейовски
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Яблонец
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
23
Михал Сурзин
ПЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
95
Михал Чернак
ЦФ
26
Томаш Малински
ЦФ
Млада Болеслав
1
Martin Polaček
ВР
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
12
Vojtech Stransky
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
2-5-1-2
1
Гануш
27
Коолс
44
Акпудже
8
Гоушка
27
Кратохвил
10
Шулц
14
3
Хюбшман
8
Йовович
19
Храмоста
8
Хайденрайх
4-3-3
33
44
Карафиат
28
27
Кубишта
13
9
37
Маречек
22
Фулнек
8
Матейовски
77
18
Ладра
3
Хюбшман
23
Сурзин
23
Сурзин
3
Хюбшман
14
95
Чернак
95
Чернак
14
10
Шулц
26
Малински
26
Малински
10
Шулц
9
12
12
9
Остались в запасе
Яблонец
Млада Болеслав
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
1
Martin Polaček
ВР
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Вебер
Остались в запасе
93
Adam Richter
ВР
23
Давид Штепанек
ЦЗ
9
Давис Икаунекс
ЦП
7
Якуб Поважанец
ЦП
15
Adam Ritter
ЦП
23
Ishaku Konda
ЦФ
Остались в запасе
1
Martin Polaček
ВР
19
Radek Latal
ЦП
45
Убонг Экпай
ЦП
15
Denis Darmovzal
ЦФ
9
L. Masek
ЦФ
9
Ladislav Krobot
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Йозеф Вебер
Статистика матча Яблонец - Млада Болеслав
2
1
1
4
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Млада Болеслав
- : -
28.11.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Млада Болеслав
3 : 1
01.11.2026
Градец-Кралове
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Славия
1 : 1
24.10.2026
Млада Болеслав
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
1 : 0
17.10.2026
Теплице
Информация о матче
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