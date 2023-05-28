Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

R. Matejov - статистика

Завершил карьеру
#16 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Зброевка
12
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 0
28.05.2023
Фастав
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Теплице
1 : 1
24.05.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Яблонец
1 : 0
21.05.2023
Зброевка
68' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Зброевка
0 : 2
14.05.2023
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Баник
4 : 0
06.05.2023
Зброевка
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 30 тур
Словацко
1 : 0
30.04.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 29 тур
Зброевка
1 : 1
26.04.2023
Динамо
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 27 тур
Зброевка
2 : 1
16.04.2023
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 25 тур
Спарта
3 : 1
02.04.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 1
25.02.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
Зброевка
2 : 1
18.02.2023
Баник
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
Зброевка
1 : 3
05.02.2023
Виктория
1' - 70'
Чехия. Фортуна Лига, 17 тур
Млада Болеслав
0 : 0
29.01.2023
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 4 тур
Виктория
4 : 0
09.11.2022
Зброевка
1' - 46'
Чехия. Фортуна Лига, 15 тур
Динамо
3 : 2
05.11.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 14 тур
Зброевка
3 : 0
30.10.2022
Слован
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 13 тур
Пардубице
1 : 3
22.10.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 12 тур
Градец-Кралове
2 : 1
15.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 11 тур
Зброевка
0 : 4
08.10.2022
Спарта
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 10 тур
Яблонец
3 : 1
02.10.2022
Зброевка
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 9 тур
Зброевка
2 : 2
17.09.2022
Теплице
1' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 8 тур
Фастав
2 : 3
10.09.2022
Зброевка
90' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 7 тур
Зброевка
1 : 2
04.09.2022
Богемианс 1905
55' - 90'
Чехия. Фортуна Лига, 6 тур
Баник
1 : 2
31.08.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 5 тур
Зброевка
0 : 4
28.08.2022
Славия
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 3 тур
Зброевка
3 : 1
13.08.2022
Млада Болеслав
90' - 90'
90'
Чехия. Фортуна Лига, 2 тур
Сигма
0 : 2
06.08.2022
Зброевка
Был в запасе
Чехия. Фортуна Лига, 1 тур
Зброевка
2 : 2
30.07.2022
Словацко
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
5
ВидеоПервый день нового тренера «Ростова» в клубе
10:50
В сборной Украины прокомментировали драку с Венгрией
10:43
В «Урале» сделали дерзкое заявление о возвращении в РПЛ
10:27
Губерниев жестко оскорбил коллег по «Матч ТВ»
09:43
6
«Манчестер Сити» грозит потеря профессионального статуса
09:38
2
Тренер Венгрии прокомментировал драку с Украиной
09:28
1
Новый тренер «Ростова», Слуцкий будет работать на Первом канале, слезы прощания от Вагнера и другие новости
01:07
ЦСКА призвали избавиться от нападающего
00:33
1
Стало известно о нахальной махинации «Манчестер Сити» с зарплатой Манчини
00:09
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+