Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Стефен Харпер - статистика

Завершил карьеру
14 марта 1975 (51)
#22 | Вратарь
188 см | 82 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Халл Сити
10
-10
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Халл Сити
0 : 0
24.05.2015
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Тоттенхэм
2 : 0
16.05.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Халл Сити
0 : 1
09.05.2015
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Халл Сити
1 : 3
04.05.2015
Арсенал
1' - 120'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Халл Сити
1 : 0
28.04.2015
Ливерпуль
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.04.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Саутгемптон
2 : 0
11.04.2015
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Суонси
3 : 1
04.04.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Халл Сити
2 : 3
22.03.2015
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
Лестер
0 : 0
14.03.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Халл Сити
1 : 1
03.03.2015
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Сток Сити
1 : 0
28.02.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Халл Сити
2 : 1
21.02.2015
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Халл Сити
2 : 0
10.02.2015
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Сити
1 : 1
07.02.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Халл Сити
0 : 3
31.01.2015
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Вест Хэм
3 : 0
18.01.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Вест Бромвич
1 : 0
10.01.2015
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Халл Сити
2 : 0
01.01.2015
Эвертон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Халл Сити
0 : 1
28.12.2014
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 12 тур
Халл Сити
1 : 2
23.11.2014
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
Бернли
1 : 0
08.11.2014
Халл Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Арсенал
2 : 2
18.10.2014
Халл Сити
1' - 43'
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Халл Сити
2 : 0
04.10.2014
Кристал Пэлас
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 4
27.09.2014
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Ньюкасл
2 : 2
20.09.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Халл Сити
2 : 2
15.09.2014
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Астон Вилла
2 : 1
31.08.2014
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 2 тур
Халл Сити
1 : 1
24.08.2014
Сток Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Куинз Парк Рейнджерс
0 : 1
16.08.2014
Халл Сити
Был в запасе
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
ВидеоСоболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
1
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
2
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
3
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
3
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
6
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
81
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+