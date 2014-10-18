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АПЛ 2026/2027
Арсенал - Халл Сити
Арсенал - Халл Сити: обзор матча 18 октября 2014
Арсенал
18.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
13'
А. Санчес
90+1'
Д. Уэлбек
17'
М. Диаме
46'
А. Эрнандес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Халл Сити
ГОЛ! 2:2!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Санчес
90'
+1
84'
Замена
А. Брюс
️️️️
М. Доусон
Желтая карточка
С. Касорла
80'
Желтая карточка
Д. Уилшир
69'
Замена
Х. Кэмпбелл
️️️️
Д. Уилшир
69'
66'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
63'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Эрнандес
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Фламини
63'
46'
ГОЛ! 1:2!
А. Эрнандес
Пас отдал
Т. Хаддлстоун
44'
Желтая карточка
Д. Честер
43'
Замена
Э. Якупович
️️️️
С. Харпер
17'
ГОЛ! 1:1!
М. Диаме
ГОЛ! 1:0!
А. Санчес
Пас отдал
П. Мертезакер
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-4-2
13
Щесны
3
Гиббс
18
Монреаль
4
Мертезакер
2
Бельерин
20
Фламини
8
Касорла
21
Окслэд-Чемберлен
10
Уилшир
4
Санчес
18
Уэлбек
3-3-2-1-1
22
Харпер
17
Честер
20
Доусон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
17
Диаме
8
Бен Арфа
11
Эрнандес
20
Фламини
21
Рэмзи
21
Рэмзи
20
Фламини
10
Уилшир
10
Кэмпбелл
10
Кэмпбелл
10
Уилшир
22
Харпер
17
Якупович
17
Якупович
22
Харпер
20
Доусон
4
Брюс
4
Брюс
20
Доусон
11
Эрнандес
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Эрнандес
Остались в запасе
Арсенал
Халл Сити
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Эмилиано Мартинес
ВР
13
Франсис Коклен
ОП
8
Микель Артета
ОП
10
Томаш Росицки
ЦП
Остались в запасе
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Арсенал - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роджер Ист
(Уилтшир)
Стадион:
Эмирейтс
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