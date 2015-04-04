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Суонси - Халл Сити
Суонси - Халл Сити: обзор матча 04 апреля 2015
Суонси
04.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Халл Сити
18'
К. Сун-Юн
37'
Б. Гомис
90+1'
Б. Гомис
50'
П. МакШейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Суонси - Халл Сити
ГОЛ! 3:1!
Б. Гомис
Пас отдал
Г. Сигурдссон
90'
+1
Замена
М. Гримес
️️️️
Д. Шелви
90'
89'
Желтая карточка
М. Диаме
81'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эрнандес
70'
Замена
М. Диаме
️️️️
А. Брюс
69'
Желтая карточка
А. Брюс
Замена
Н. Дайер
️️️️
Д. Корк
65'
Замена
А. Ранхель
️️️️
К. Ноутон
56'
54'
Желтая карточка
П. МакШейн
53'
Красная карточка
Д. Мейлер
50'
ГОЛ! 2:1!
П. МакШейн
Пас отдал
А. Брюс
49'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
Э. Уилльямс
48'
47'
Желтая карточка
А. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Б. Гомис
37'
30'
Замена
С. Куинн
️️️️
Г. Рамирес
ГОЛ! 1:0!
К. Сун-Юн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Суонси
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
5
Эшли Уилльямс
ЦЗ
26
Кайл Ноутон
ПЗ
15
Уэйн Раутледж
ЛВ
40
Ки Сун-Юн
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
18
Бафетимби Гомис
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Суонси
25
Герхард Треммель
ВР
22
Анхель Ранхель
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
6
Мэтт Гримес
ЦП
12
Натан Дайер
ЦФ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-3-2-1
22
Фабиански
3
Тэйлор
6
Фернандес
5
Уилльямс
26
Ноутон
40
Ки Сун-Юн
26
Шелви
4
Корк
15
Раутледж
10
Сигурдссон
18
Гомис
4-1-2-1-2
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
5
МакШейн
4
Брюс
20
Доусон
8
Ливермор
7
Мейлер
11
Брэди
11
Рамирес
11
Эрнандес
14
Н'Дойе
26
Ноутон
22
Ранхель
22
Ранхель
26
Ноутон
26
Шелви
6
Гримес
6
Гримес
26
Шелви
4
Корк
12
Дайер
12
Дайер
4
Корк
4
Брюс
17
Диаме
17
Диаме
4
Брюс
11
Рамирес
23
Куинн
23
Куинн
11
Рамирес
11
Эрнандес
14
Алуко
14
Алуко
11
Эрнандес
Остались в запасе
Суонси
Халл Сити
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
25
Герхард Треммель
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
11
Марвин Эмнес
ЦФ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Гарри Монк
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Суонси - Халл Сити
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Суонси
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Портсмут
3 : 1
03.11.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Суонси
4 : 0
31.10.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Андре Марринер
(Бирмингем)
Стадион:
Либерти
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