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Халл Сити - Ньюкасл
Халл Сити - Ньюкасл: обзор матча 31 января 2015
Халл Сити
31.01.2015, суббота, 15:45
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 3
Завершен
Ньюкасл
40'
Р. Кабелла
50'
С. Амеоби
78'
Й. Гуффран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ньюкасл
90'
+2
Замена
М. Абид
️️️️
С. Амеоби
Желтая карточка
Д. Ливермор
89'
82'
Замена
П. Сиссе
️️️️
А. Перес
78'
ГОЛ! 0:3!
Й. Гуффран
Пас отдал
М. Айдара
72'
Замена
Й. Гуффран
️️️️
Р. Кабелла
Замена
Р. Брэди
️️️️
Э. Робертсон
71'
Замена
Т. Инс
️️️️
А. Эрнандес
67'
Желтая карточка
Э. Робертсон
64'
Замена
С. Алуко
️️️️
Д. Мейлер
56'
50'
ГОЛ! 0:2!
С. Амеоби
Пас отдал
Д. Коулбэк
Желтая карточка
А. Эль-Мохамади
45'
+3
40'
ГОЛ! 0:1!
Р. Кабелла
29'
Желтая карточка
В. Анита
Желтая карточка
Д. Мейлер
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
10
Томас Инс
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
6
Вурнон Анита
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
Ньюкасл
31
Джейк Анвик
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
17
Мехди Абид
ЦП
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
94
Йоан Гуффран
ЦФ
4-1-3-1-1
1
МакГрегор
3
Робертсон
20
Доусон
33
Дэйвис
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
23
Хаддлстоун
10
Инс
7
Мейлер
11
Рамирес
11
Эрнандес
4-3-1-2
23
Крул
2
Колоччини
5
Уильямсон
22
Янмат
21
Айдара
4
Коулбэк
6
Анита
17
Сиссоко
5
Кабелла
22
Перес
10
Амеоби
3
Робертсон
11
Брэди
11
Брэди
3
Робертсон
7
Мейлер
14
Алуко
14
Алуко
7
Мейлер
10
Амеоби
17
Абид
17
Абид
10
Амеоби
22
Перес
61
Сиссе
61
Сиссе
22
Перес
5
Кабелла
94
Гуффран
94
Гуффран
5
Кабелла
Остались в запасе
Халл Сити
Ньюкасл
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
31
Джейк Анвик
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Джон Карвер
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
Остались в запасе
31
Джейк Анвик
ВР
18
Давиде Сантон
ПЗ
32
Габриэль Обертан
ПП
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Джон Карвер
Статистика матча Халл Сити - Ньюкасл
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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