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Стефен Харпер
Трансферы
Стефен Харпер - трансферы
Завершил карьеру
14 марта 1975 (51)
#22 | Вратарь
188 см | 82 кг
Англия
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Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
01.07.16 / -
Сандерленд
Завершил
Завершил
22.01.16 / 01.07.16
Без клуба
Сандерленд
Свободный агент
01.07.15 / 22.01.16
Халл Сити
Без клуба
Свободный агент
15.07.13 / 01.07.15
Ньюкасл
Халл Сити
Свободный агент
01.10.11 / 01.11.11
Ньюкасл
Брайтон
Аренда
18.12.97 / 01.05.98
Ньюкасл
Хаддерсфилд Таун
Аренда
01.08.97 / 01.11.97
Ньюкасл
Хартлпул Юнайтед
Аренда
01.03.97 / 01.04.97
Ньюкасл
Стокпорт Каунти
Аренда
01.11.96 / 01.12.96
Ньюкасл
Гейтсхед
Аренда
18.09.95 / 18.11.95
Ньюкасл
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