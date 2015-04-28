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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Ливерпуль
Халл Сити - Ливерпуль: обзор матча 28 апреля 2015
Халл Сити
28.04.2015, вторник, 21:45
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
37'
М. Доусон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Ливерпуль
Желтая карточка
Г. Рамирес
90'
+5
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Д. Н'Дойе
90'
Замена
А. Брюс
️️️️
С. Алуко
86'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Куинн
84'
76'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Д. Ловрен
65'
Замена
Р. Ламберт
️️️️
Д. Айб
65'
Замена
А. Лаллана
️️️️
М. Балотелли
Желтая карточка
Д. Ливермор
39'
ГОЛ! 1:0!
М. Доусон
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
17
Рики Ламберт
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
4-1-4-1
22
Харпер
20
Доусон
5
МакШейн
17
Честер
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
23
Куинн
23
Хаддлстоун
14
Алуко
14
Н'Дойе
3-1-2-2-2
22
Миньоле
8
Джонсон
37
Шкртел
6
Ловрен
23
Джан
7
Аллен
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
45
Балотелли
33
Айб
14
Н'Дойе
23
Росеньор
23
Росеньор
14
Н'Дойе
14
Алуко
4
Брюс
4
Брюс
14
Алуко
23
Куинн
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Куинн
45
Балотелли
10
Лаллана
10
Лаллана
45
Балотелли
33
Айб
17
Ламберт
17
Ламберт
33
Айб
6
Ловрен
8
Маркович
8
Маркович
6
Ловрен
Остались в запасе
Халл Сити
Ливерпуль
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Халл Сити - Ливерпуль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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