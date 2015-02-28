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Сток Сити - Халл Сити
Сток Сити - Халл Сити: обзор матча 28 февраля 2015
Сток Сити
28.02.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
71'
П. Крауч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сток Сити - Халл Сити
78'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
М. Фигероа
77'
Желтая карточка
М. Доусон
ГОЛ! 1:0!
П. Крауч
Пас отдал
Ч. Адам
71'
Замена
П. Крауч
️️️️
М. Диуф
70'
62'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Мейлер
56'
Замена
Д. Н'Дойе
️️️️
С. Алуко
52'
Желтая карточка
Д. Мейлер
Замена
Ч. Адам
️️️️
С. Айрленд
46'
Желтая карточка
В. Мозес
43'
Желтая карточка
Э. Питерс
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сток Сити
31
Асмир Бегович
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Филипп Вольшайд
ЦЗ
36
Марк Уилсон
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
7
Стивен Айрленд
ЦП
12
Гленн Уилэн
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦФ
19
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Сток Сити
1
Джек Батлэнд
ВР
23
Дионатан
ЦЗ
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
16
Чарли Адам
ЦП
14
Стив Сидуэлл
ЦП
15
Питер Крауч
ЦФ
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Стивен Куинн
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
4-4-2
31
Бегович
33
Питерс
2
Вольшайд
36
Уилсон
27
Бардсли
15
Н'Зонзи
7
Айрленд
12
Уилэн
11
Мозес
19
Уолтерс
92
Диуф
3-3-3-1
1
МакГрегор
5
МакШейн
4
Брюс
3
Фигероа
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
20
Доусон
7
Мейлер
14
Алуко
23
Хаддлстоун
11
Рамирес
7
Айрленд
16
Адам
16
Адам
7
Айрленд
92
Диуф
15
Крауч
15
Крауч
92
Диуф
7
Мейлер
23
Куинн
23
Куинн
7
Мейлер
3
Фигероа
11
Эрнандес
11
Эрнандес
3
Фигероа
14
Алуко
14
Н'Дойе
14
Н'Дойе
14
Алуко
Остались в запасе
Сток Сити
Халл Сити
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
23
Дионатан
ЦЗ
1
Джек Батлэнд
ВР
5
Джефф Кэмерон
ЦЗ
14
Стив Сидуэлл
ЦП
7
Марко Арнаутович
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Марк Хьюз
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Сток Сити - Халл Сити
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Сток Сити
- : -
21.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Портсмут
1 : 2
07.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Блэкберн
1 : 2
03.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Дерби Каунти
0 : 1
17.10.2026
Сток Сити
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Британния Стэдиум
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