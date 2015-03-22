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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Челси
Халл Сити - Челси: обзор матча 22 марта 2015
Халл Сити
22.03.2015, воскресенье, 19:00
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
2 : 3
Завершен
Челси
26'
А. Эль-Мохамади
28'
А. Эрнандес
2'
Э. Азар
9'
Д. Коста
77'
Л. Реми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Челси
89'
Желтая карточка
Н. Матич
Замена
С. Алуко
️️️️
Э. Робертсон
81'
80'
Замена
К. Зума
️️️️
Виллиан
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Мейлер
80'
Замена
С. Куинн
️️️️
Г. Рамирес
80'
77'
ГОЛ! 2:3!
Л. Реми
Пас отдал
Виллиан
75'
Замена
Л. Реми
️️️️
Д. Коста
61'
Замена
Оскар
️️️️
Рамирес
ГОЛ! 2:2!
А. Эрнандес
28'
ГОЛ! 1:2!
А. Эль-Мохамади
Пас отдал
Э. Робертсон
26'
13'
Желтая карточка
Г. Кэхилл
9'
ГОЛ! 0:2!
Д. Коста
Пас отдал
С. Фабрегас
2'
ГОЛ! 0:1!
Э. Азар
Пас отдал
Д. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Челси
1
Тибо Куртуа
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
26
Джон Терри
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
10
Эден Азар
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
7
Рамирес
ЦП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
20
Янник Сагбо
ЦФ
Челси
1
Петр Чех
ВР
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
8
Оскар
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Лоик Реми
ЦФ
3-3-1-1-2
1
МакГрегор
4
Брюс
5
МакШейн
20
Доусон
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
7
Мейлер
11
Рамирес
14
Н'Дойе
11
Эрнандес
4-1-2-2-1
1
Куртуа
20
Иванович
24
Кэхилл
26
Терри
16
Луис
18
Матич
4
Фабрегас
7
Рамирес
10
Виллиан
10
Азар
19
Коста
7
Мейлер
11
Брэди
11
Брэди
7
Мейлер
3
Робертсон
14
Алуко
14
Алуко
3
Робертсон
11
Рамирес
23
Куинн
23
Куинн
11
Рамирес
10
Виллиан
4
Зума
4
Зума
10
Виллиан
7
Рамирес
8
Оскар
8
Оскар
7
Рамирес
19
Коста
14
Реми
14
Реми
19
Коста
Остались в запасе
Халл Сити
Челси
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
7
Хуан Куадрадо
ПП
1
Петр Чех
ВР
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Халл Сити - Челси
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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