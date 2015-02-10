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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Астон Вилла
Халл Сити - Астон Вилла: обзор матча 10 февраля 2015
Халл Сити
10.02.2015, вторник, 22:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
22'
Н. Елавич
74'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Астон Вилла
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. Ливермор
90'
+4
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Д. Н'Дойе
87'
Желтая карточка
М. Доусон
85'
ГОЛ! 2:0!
Д. Н'Дойе
74'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Н. Елавич
66'
59'
Замена
Д. Коул
️️️️
С. Синклейр
56'
Желтая карточка
Г. Агбонлахор
46'
Замена
К. Бентеке
️️️️
А. Вайманн
41'
Желтая карточка
А. Хаттон
ГОЛ! 1:0!
Н. Елавич
Пас отдал
Д. Н'Дойе
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Астон Вилла
1
Брэд Гьюзан
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
21
Алан Хаттон
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
5
Жорес Окоре
ЦЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
7
Скотт Синклейр
ЦП
10
Карлес Хиль
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
18
Андреас Вайманн
ЦФ
11
Габриэль Агбонлахор
ЦФ
Главный тренер
Пол Ламберт
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Астон Вилла
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
12
Джо Коул
АП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-3-2
1
МакГрегор
5
МакШейн
20
Доусон
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
7
Мейлер
23
Хаддлстоун
18
Елавич
14
Н'Дойе
4-1-3-2
1
Гьюзан
21
Хаттон
26
Кларк
5
Окоре
26
Сиссоко
8
Вествуд
7
Синклейр
10
Хиль
18
Делф
11
Агбонлахор
18
Вайманн
8
Ливермор
23
Куинн
23
Куинн
8
Ливермор
18
Елавич
11
Рамирес
11
Рамирес
18
Елавич
14
Н'Дойе
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Н'Дойе
7
Синклейр
12
Коул
12
Коул
7
Синклейр
18
Вайманн
20
Бентеке
20
Бентеке
18
Вайманн
Остались в запасе
Халл Сити
Астон Вилла
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Пол Ламберт
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Остались в запасе
24
Шей Гивен
ВР
12
Рон Влаар
ЦЗ
15
Карлос Санчес
ЦП
8
Том Клеверли
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Пол Ламберт
Статистика матча Халл Сити - Астон Вилла
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
- : -
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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