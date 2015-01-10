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Вест Бромвич - Халл Сити
Вест Бромвич - Халл Сити: обзор матча 10 января 2015
Вест Бромвич
10.01.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
78'
С. Бераино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Бромвич - Халл Сити
78'
Замена
Т. Хаддлстоун
️️️️
С. Куинн
ГОЛ! 1:0!
С. Бераино
Пас отдал
В. Аничебе
78'
Замена
К. Гарднер
️️️️
С. Сессеньон
76'
Замена
В. Аничебе
️️️️
Б. Идейе
73'
39'
Замена
Т. Инс
️️️️
А. Эрнандес
Желтая карточка
К. Якоб
35'
33'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Н. Елавич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Бромвич
12
Бен Фостер
ВР
22
Крис Бэйрд
ЦЗ
15
Джолеон Лескотт
ЦЗ
36
Гарет Маколи
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ЦЗ
7
Джеймс Моррисон
ЦП
22
Клаудио Якоб
ЦП
11
Крис Брант
ЦП
29
Стефан Сессеньон
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
38
Саидо Бераино
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Вест Бромвич
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
8
Крейг Гарднер
ЦП
18
Грэм Дорранс
ЦП
28
Виктор Аничебе
ЦФ
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
10
Томас Инс
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
4-4-2
12
Фостер
22
Бэйрд
36
Маколи
14
Уисдом
15
Лескотт
7
Моррисон
11
Брант
29
Сессеньон
22
Якоб
38
Бераино
12
Идейе
3-3-2-2
1
МакГрегор
3
Фигероа
17
Честер
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
33
Дэйвис
7
Мейлер
23
Куинн
18
Елавич
11
Эрнандес
29
Сессеньон
8
Гарднер
8
Гарднер
29
Сессеньон
12
Идейе
28
Аничебе
28
Аничебе
12
Идейе
18
Елавич
11
Брэди
11
Брэди
18
Елавич
11
Эрнандес
10
Инс
10
Инс
11
Эрнандес
23
Куинн
23
Хаддлстоун
23
Хаддлстоун
23
Куинн
Остались в запасе
Вест Бромвич
Халл Сити
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Главный тренер
Тони Пулис
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Боаз Майхилл
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
15
Себастьен Поконьоли
ЦЗ
18
Грэм Дорранс
ЦП
30
Георгиос Самарас
ЦФ
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
Главный тренер
Тони Пулис
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Вест Бромвич - Халл Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Суонси
- : -
21.11.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Вест Бромвич
3 : 0
07.11.2026
Миллуолл
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Вест Бромвич
3 : 2
17.10.2026
Блэкберн
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Хоуторнс
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