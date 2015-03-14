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АПЛ 2026/2027
Лестер - Халл Сити
Лестер - Халл Сити: обзор матча 14 марта 2015
Лестер
14.03.2015, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 29 тур
0 : 0
Завершен
Халл Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Халл Сити
85'
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
85'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
Г. Рамирес
Замена
Д. Наджент
️️️️
У. Морган
84'
79'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Э. Робертсон
78'
Замена
С. Куинн
️️️️
Н. Елавич
Замена
Т. Лоуренс
️️️️
Р. Де Лат
76'
72'
Вторая желтая
Т. Хаддлстоун
68'
Желтая карточка
А. Брюс
66'
Желтая карточка
М. Доусон
Замена
Л. Ульоа
️️️️
А. Крамарич
61'
45'
Желтая карточка
Э. Робертсон
14'
Желтая карточка
Т. Хаддлстоун
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
32
Марк Шварцер
ВР
4
Мэттью Апсон
ЦЗ
6
Роберт Хут
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
10
Том Лоуренс
ЛВ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-3-1-2
32
Шварцер
4
Апсон
2
Де Лат
5
Морган
6
Хут
27
Шлупп
91
Камбьяссо
37
Джеймс
26
Марез
9
Варди
27
Крамарич
3-3-1-1-2
1
МакГрегор
5
МакШейн
20
Доусон
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
3
Робертсон
23
Хаддлстоун
11
Рамирес
18
Елавич
14
Н'Дойе
2
Де Лат
10
Лоуренс
10
Лоуренс
2
Де Лат
5
Морган
35
Наджент
35
Наджент
5
Морган
27
Крамарич
11
Ульоа
11
Ульоа
27
Крамарич
3
Робертсон
7
Мейлер
7
Мейлер
3
Робертсон
18
Елавич
23
Куинн
23
Куинн
18
Елавич
11
Рамирес
11
Эрнандес
11
Эрнандес
11
Рамирес
Остались в запасе
Лестер
Халл Сити
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
1
Каспер Шмейхель
ВР
27
Марцин Василевски
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
10
Энди Кинг
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
14
Соне Алуко
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Лестер - Халл Сити
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Джонатан Мосс
(Вест-Йоркшир)
Стадион:
Кинг Пауэр
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