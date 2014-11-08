Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Халл Сити
Бернли - Халл Сити: обзор матча 08 ноября 2014
Бернли
08.11.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 11 тур
1 : 0
Завершен
Халл Сити
50'
Э. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Халл Сити
90'
+2
Желтая карточка
Р. Брэди
90'
+2
Желтая карточка
Д. Ливермор
Желтая карточка
Д. Ингс
90'
Желтая карточка
Д. Марни
86'
Замена
Л. Юткевич
️️️️
Э. Барнс
75'
72'
Желтая карточка
А. Эрнандес
59'
Замена
А. Бен Арфа
️️️️
Д. Честер
Желтая карточка
М. Дафф
56'
Замена
М. Кайтли
️️️️
С. Эрфилд
55'
51'
Замена
С. Куинн
️️️️
С. Алуко
51'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
Т. Хаддлстоун
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
К. Триппьер
50'
Желтая карточка
С. Уорд
42'
Желтая карточка
Д. Шекелл
28'
7'
Желтая карточка
Д. Честер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
22
Том Хитон
ВР
5
Джейсон Шекелл
ЦЗ
4
Майкл Дафф
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПЗ
37
Скотт Эрфилд
ЦП
3
Стивен Уорд
ЦП
3
Дэвид Джонс
ЦП
25
Дин Марни
ЦП
28
Дэнни Ингс
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
21
Джордж Бойд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Бернли
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
28
Майкл Кайтли
ЛП
15
Натаниэль Чалоба
ОП
10
Лукаш Юткевич
ЦФ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
3-4-3
22
Хитон
5
Шекелл
4
Дафф
2
Триппьер
37
Эрфилд
3
Джонс
25
Марни
3
Уорд
21
Бойд
35
Барнс
28
Ингс
4-1-4-1
22
Харпер
27
Эль-Мохамади
5
МакШейн
17
Честер
33
Дэйвис
8
Ливермор
14
Алуко
23
Хаддлстоун
17
Диаме
11
Брэди
11
Эрнандес
37
Эрфилд
28
Кайтли
28
Кайтли
37
Эрфилд
35
Барнс
10
Юткевич
10
Юткевич
35
Барнс
14
Алуко
23
Куинн
23
Куинн
14
Алуко
23
Хаддлстоун
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Хаддлстоун
17
Честер
8
Бен Арфа
8
Бен Арфа
17
Честер
Остались в запасе
Бернли
Халл Сити
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
15
Натаниэль Чалоба
ОП
13
Мэттью Гилкс
ВР
15
Бен Ми
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
9
Марвин Сорделл
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
7
Дэвид Мейлер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Бернли - Халл Сити
5
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
- : -
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бернли
1 : 2
16.10.2026
Вулверхэмптон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Халл Сити
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Арсенала» и «Халла» на победу в матче 10 тура
6 ноября
Премьер-лига Англии: шансы «Халла» и «Ипсвича» на победу в матче 9-го тура
30 октября
«Халл Сити» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 октября 2026
25 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+