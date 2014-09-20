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Ньюкасл - Халл Сити
Ньюкасл - Халл Сити: обзор матча 20 сентября 2014
Ньюкасл
20.09.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Халл Сити
73'
П. Сиссе
87'
П. Сиссе
48'
Н. Елавич
68'
М. Диаме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Халл Сити
Желтая карточка
С. Амеоби
90'
+4
Замена
А. Перес
️️️️
Й. Гуффран
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
С. Алуко
88'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Э. Робертсон
ГОЛ! 2:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Й. Гуффран
87'
Замена
С. Амеоби
️️️️
Ш. Тиоте
85'
81'
Замена
Д. Мейлер
️️️️
Н. Елавич
Желтая карточка
Р. Кабелла
73'
ГОЛ! 1:2!
П. Сиссе
Пас отдал
Ш. Тиоте
73'
Замена
П. Сиссе
️️️️
Э. Ривьер
69'
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Диаме
Пас отдал
С. Куинн
59'
Желтая карточка
Э. Робертсон
Желтая карточка
М. Сиссоко
59'
56'
Замена
С. Алуко
️️️️
А. Эрнандес
Желтая карточка
Ф. Колоччини
52'
48'
ГОЛ! 0:1!
Н. Елавич
Пас отдал
А. Эль-Мохамади
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
23
Тим Крул
ВР
14
Пол Дамметт
ЛЗ
2
Фабрисио Колоччини
ЦЗ
5
Майкл Уильямсон
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
4
Джек Коулбэк
ЦП
24
Шейк Тиоте
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
5
Реми Кабелла
АП
94
Йоан Гуффран
ЦФ
97
Эммануэль Ривьер
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Ньюкасл
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
14
Соне Алуко
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
4-3-1-2
23
Крул
14
Дамметт
5
Уильямсон
22
Янмат
2
Колоччини
4
Коулбэк
24
Тиоте
17
Сиссоко
5
Кабелла
97
Ривьер
94
Гуффран
4-1-3-2
1
МакГрегор
27
Эль-Мохамади
20
Доусон
33
Дэйвис
3
Робертсон
8
Ливермор
17
Диаме
23
Хаддлстоун
23
Куинн
18
Елавич
11
Эрнандес
24
Тиоте
10
Амеоби
10
Амеоби
24
Тиоте
94
Гуффран
22
Перес
22
Перес
94
Гуффран
97
Ривьер
61
Сиссе
61
Сиссе
97
Ривьер
3
Робертсон
23
Росеньор
23
Росеньор
3
Робертсон
18
Елавич
7
Мейлер
7
Мейлер
18
Елавич
11
Эрнандес
14
Алуко
14
Алуко
11
Эрнандес
Остались в запасе
Ньюкасл
Халл Сити
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
33
Роб Эллиот
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
27
Стивен Тэйлор
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Ньюкасл - Халл Сити
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Нил Суорбрик
(Ланкашир)
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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