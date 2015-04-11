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Саутгемптон - Халл Сити
Саутгемптон - Халл Сити: обзор матча 11 апреля 2015
Саутгемптон
11.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
2 : 0
Завершен
Халл Сити
56'
Д. Уорд-Проус (П)
81'
Г. Пелле
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Саутгемптон - Халл Сити
84'
Замена
А. Эрнандес
️️️️
С. Алуко
ГОЛ! 2:0!
Г. Пелле
Пас отдал
М. Шнейдерлен
81'
74'
Замена
Я. Сагбо
️️️️
Т. Хаддлстоун
Замена
Э. Элиа
️️️️
Ш. Лонг
74'
64'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Честер
Замена
Д. Тадич
️️️️
С. Мане
61'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Уорд-Проус
56'
Замена
Д. Уорд-Проус
️️️️
В. Ваньяма
46'
Желтая карточка
В. Ваньяма
42'
Желтая карточка
Г. Пелле
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Саутгемптон
1
Келвин Дэвис
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
10
Стивен Дэвис
ЦП
2
Виктор Ваньяма
ЦП
7
Шейн Лонг
ЦФ
9
Грациано Пелле
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
17
Джеймс Честер
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
5
Пол МакШейн
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Саутгемптон
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Эльеро Элиа
ЦП
30
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
6
Харрисон Рид
ЦП
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
17
Мухамед Диаме
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Дэвис
5
Бертранд
6
Фонте
4
Йошида
23
Алдервейрелд
14
Шнейдерлен
10
Дэвис
2
Ваньяма
10
Мане
9
Пелле
7
Лонг
3-3-3-1
22
Харпер
4
Брюс
20
Доусон
5
МакШейн
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
17
Честер
14
Алуко
23
Хаддлстоун
23
Куинн
14
Н'Дойе
7
Лонг
11
Элиа
11
Элиа
7
Лонг
2
Ваньяма
30
Уорд-Проус
30
Уорд-Проус
2
Ваньяма
10
Мане
10
Тадич
10
Тадич
10
Мане
17
Честер
17
Диаме
17
Диаме
17
Честер
14
Алуко
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Алуко
23
Хаддлстоун
20
Сагбо
20
Сагбо
23
Хаддлстоун
Остались в запасе
Саутгемптон
Халл Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Главный тренер
Рональд Куман
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
6
Харрисон Рид
ЦП
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Саутгемптон - Халл Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Саутгемптон
- : -
21.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Вест Бромвич
1 : 1
03.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Саутгемптон
0 : 0
17.10.2026
Болтон
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Сент-Мэри
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