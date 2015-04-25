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Кристал Пэлас - Халл Сити
Кристал Пэлас - Халл Сити: обзор матча 25 апреля 2015
Кристал Пэлас
25.04.2015, суббота, 17:00
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
0 : 2
Завершен
Халл Сити
51'
Д. Н'Дойе
90+2'
Д. Н'Дойе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Халл Сити
90'
+2
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Г. Рамирес
85'
Замена
А. Брюс
️️️️
С. Алуко
84'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Р. Брэди
74'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
С. Куинн
Замена
Д. Гэйл
️️️️
В. Заа
73'
Замена
Л. Чхун-Ен
️️️️
М. Йединак
64'
Замена
Я. Саного
️️️️
Г. Мюррэй
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Пас отдал
Р. Брэди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
27
Папе Суаре
ЦЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Пол МакШейн
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
72
Ли Чхун-Ен
ЦП
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
9
Яя Саного
ЦФ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
11
Гастон Рамирес
АП
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
4-4-1-1
1
Сперони
17
Делэйни
27
Суаре
24
Данн
16
Келли
11
МакАртур
11
Боласи
40
Панчеон
15
Йединак
10
Заа
39
Мюррэй
4-1-4-1
22
Харпер
27
Эль-Мохамади
20
Доусон
17
Честер
5
МакШейн
8
Ливермор
14
Алуко
23
Куинн
23
Хаддлстоун
11
Брэди
14
Н'Дойе
15
Йединак
72
Ли Чхун-Ен
72
Ли Чхун-Ен
15
Йединак
39
Мюррэй
9
Саного
9
Саного
39
Мюррэй
10
Заа
34
Гэйл
34
Гэйл
10
Заа
11
Брэди
23
Росеньор
23
Росеньор
11
Брэди
14
Алуко
4
Брюс
4
Брюс
14
Алуко
23
Куинн
11
Рамирес
11
Рамирес
23
Куинн
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Халл Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Главный тренер
Алан Пардью
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
4
Бреде Хангеланд
ЦЗ
16
Джо Ледли
ЦП
77
Джордон Матч
ЦП
Остались в запасе
1
Аллан МакГрегор
ВР
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Алан Пардью
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Кристал Пэлас - Халл Сити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Марк Клаттенбург
(Ньюкасл-апон-Тайн)
Стадион:
Селхарст Парк
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