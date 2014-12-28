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АПЛ 2026/2027
Халл Сити - Лестер
Халл Сити - Лестер: обзор матча 28 декабря 2014
Халл Сити
28.12.2014, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Лестер
32'
Р. Марез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Лестер
Красная карточка
С. Куинн
90'
+4
88'
Вторая желтая
П. Кончески
71'
Замена
Д. Дринкуотер
️️️️
Р. Марез
71'
Замена
Р. Де Лат
️️️️
Э. Камбьяссо
Замена
А. Эрнандес
️️️️
С. Алуко
62'
Замена
Т. Инс
️️️️
Д. Мейлер
61'
58'
Желтая карточка
П. Кончески
55'
Замена
К. Вуд
️️️️
Л. Ульоа
Замена
Н. Елавич
️️️️
Г. Рамирес
46'
32'
ГОЛ! 0:1!
Р. Марез
Пас отдал
Д. Наджент
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Аллан МакГрегор
ВР
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джейк Ливермор
ОП
14
Соне Алуко
ЦП
23
Стивен Куинн
ЦП
7
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
29
Бен Хамер
ВР
15
Пол Кончески
ЛЗ
27
Марцин Василевски
ЦЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
37
Мэттью Джеймс
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
26
Рияд Марез
ПВ
35
Дэвид Наджент
ЦФ
11
Леонардо Ульоа
ЦФ
Главный тренер
Найджел Пирсон
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
10
Томас Инс
ЦП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
18
Никица Елавич
ЦФ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Лестер
31
Адам Смит
ВР
26
Лиам Мур
ЦЗ
2
Ритчи Де Лат
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
35
Дин Хаммонд
ЦП
93
Антони Кноккарт
ПВ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-1-4-1
1
МакГрегор
33
Дэйвис
23
Росеньор
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
8
Ливермор
11
Брэди
23
Куинн
7
Мейлер
14
Алуко
11
Рамирес
4-3-1-2
29
Хамер
2
Симпсон
27
Василевски
5
Морган
15
Кончески
37
Джеймс
91
Камбьяссо
27
Шлупп
26
Марез
11
Ульоа
35
Наджент
7
Мейлер
10
Инс
10
Инс
7
Мейлер
14
Алуко
11
Эрнандес
11
Эрнандес
14
Алуко
11
Рамирес
18
Елавич
18
Елавич
11
Рамирес
91
Камбьяссо
2
Де Лат
2
Де Лат
91
Камбьяссо
26
Марез
4
Дринкуотер
4
Дринкуотер
26
Марез
11
Ульоа
9
Вуд
9
Вуд
11
Ульоа
Остались в запасе
Халл Сити
Лестер
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
31
Адам Смит
ВР
93
Антони Кноккарт
ПВ
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Главный тренер
Найджел Пирсон
Остались в запасе
22
Стефен Харпер
ВР
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
20
Янник Сагбо
ЦФ
Остались в запасе
31
Адам Смит
ВР
93
Антони Кноккарт
ПВ
26
Лиам Мур
ЦЗ
35
Дин Хаммонд
ЦП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Найджел Пирсон
Статистика матча Халл Сити - Лестер
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
- : -
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 11 тур
Лестер
2 : 1
17.10.2026
Донкастер Роверс
Информация о матче
Главный судья:
Фил Дауд
(Сток-он-Трент, Стэффордшир)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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