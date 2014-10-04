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Халл Сити - Кристал Пэлас
Халл Сити - Кристал Пэлас: обзор матча 04 октября 2014
Халл Сити
04.10.2014, суббота, 18:00
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
60'
М. Диаме
89'
Н. Елавич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Халл Сити - Кристал Пэлас
Замена
А. Брюс
️️️️
А. Эль-Мохамади
90'
+2
ГОЛ! 2:0!
Н. Елавич
Пас отдал
Д. Ливермор
89'
Замена
Л. Росеньор
️️️️
Э. Робертсон
81'
Замена
Г. Рамирес
️️️️
А. Эрнандес
76'
70'
Замена
Д. Гэйл
️️️️
Д. МакАртур
64'
Замена
М. Шамах
️️️️
Ф. Кэмпбелл
ГОЛ! 1:0!
М. Диаме
Пас отдал
Э. Робертсон
60'
55'
Желтая карточка
Э. Мариаппа
44'
Желтая карточка
Ф. Кэмпбелл
Желтая карточка
Д. Ливермор
35'
12'
Замена
Э. Мариаппа
️️️️
С. Данн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
22
Стефен Харпер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
33
Кертис Дэйвис
ЦЗ
17
Джеймс Честер
ЦЗ
20
Майкл Доусон
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
8
Джейк Ливермор
ОП
17
Мухамед Диаме
ЦП
23
Том Хаддлстоун
ЦП
18
Никица Елавич
ЦФ
11
Абель Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Кристал Пэлас
1
Хулиан Сперони
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
17
Дэмьен Делэйни
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
16
Джо Ледли
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
11
Янник Боласи
ЦП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
15
Майл Йединак
ЦП
22
Фрейзер Кэмпбелл
ЦФ
Халл Сити
17
Элдин Якупович
ВР
23
Лиам Росеньор
ЦЗ
4
Алекс Брюс
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
11
Гастон Рамирес
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
6
Адлан Гедиура
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Кевин Дойл
ЦФ
27
Маруан Шамах
ЦФ
3-3-2-2
22
Харпер
33
Дэйвис
17
Честер
20
Доусон
3
Робертсон
8
Ливермор
27
Эль-Мохамади
17
Диаме
23
Хаддлстоун
11
Эрнандес
18
Елавич
4-5-1
1
Сперони
25
Уорд
24
Данн
17
Делэйни
16
Келли
16
Ледли
11
Боласи
11
МакАртур
15
Йединак
40
Панчеон
22
Кэмпбелл
3
Робертсон
23
Росеньор
23
Росеньор
3
Робертсон
27
Эль-Мохамади
4
Брюс
4
Брюс
27
Эль-Мохамади
11
Эрнандес
11
Рамирес
11
Рамирес
11
Эрнандес
24
Данн
5
Мариаппа
5
Мариаппа
24
Данн
11
МакАртур
34
Гэйл
34
Гэйл
11
МакАртур
22
Кэмпбелл
27
Шамах
27
Шамах
22
Кэмпбелл
Остались в запасе
Халл Сити
Кристал Пэлас
17
Элдин Якупович
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Главный тренер
Стив Брюс
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
11
Робби Брэди
ЛП
23
Стивен Куинн
ЦП
8
Атем Бен Арфа
АП
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
6
Адлан Гедиура
ЦП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
9
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Халл Сити - Кристал Пэлас
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
- : -
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Халл Сити
2 : 2
11.10.2026
Эвертон
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
- : -
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
МКМ Стэдиум
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