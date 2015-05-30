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Роландо Бьянки
Статистика
Роландо Бьянки - статистика
Завершил карьеру
15 февраля 1983 (43), Ловере
#9 | Нападающий
188 см | 75 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2008/2009
Англия. Премьер-лига 2007/2008
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аталанта
21
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Аталанта
1 : 3
30.05.2015
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
1 : 1
24.05.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Аталанта
1 : 4
17.05.2015
Дженоа
66' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Палермо
2 : 3
10.05.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Аталанта
1 : 1
03.05.2015
Лацио
70' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
75' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Аталанта
2 : 2
26.04.2015
Эмполи
69' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Рома
1 : 1
19.04.2015
Аталанта
81' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
2 : 1
12.04.2015
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Аталанта
1 : 2
04.04.2015
Торино
62' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
22.03.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Аталанта
0 : 0
15.03.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Парма
0 : 0
08.03.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Аталанта
1 : 2
01.03.2015
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
2 : 1
20.02.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
1 : 4
15.02.2015
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
3 : 2
08.02.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Аталанта
2 : 1
01.02.2015
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Верона
1 : 0
25.01.2015
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
0 : 1
18.01.2015
Аталанта
76' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
1 : 1
11.01.2015
Кьево
64' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2 : 2
06.01.2015
Аталанта
79' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Аталанта
3 : 3
21.12.2014
Палермо
46' - 90'
80'
Италия. Серия А, 15 тур
Лацио
3 : 0
13.12.2014
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 14 тур
Аталанта
3 : 2
07.12.2014
Чезена
46' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
0 : 0
30.11.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
1 : 2
22.11.2014
Рома
75' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
0 : 0
08.11.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Торино
0 : 0
02.11.2014
Аталанта
71' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
29.10.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
2 : 0
26.10.2014
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 7 тур
Аталанта
1 : 0
19.10.2014
Парма
61' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1 : 0
05.10.2014
Аталанта
74' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Аталанта
0 : 3
27.09.2014
Ювентус
76' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
2 : 0
24.09.2014
Аталанта
1' - 73'
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0 : 1
21.09.2014
Фиорентина
76' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
1 : 2
14.09.2014
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0 : 0
31.08.2014
Верона
60' - 90'
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