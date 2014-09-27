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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Ювентус
Аталанта - Ювентус: обзор матча 27 сентября 2014
Аталанта
27.09.2014, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 3
Завершен
Ювентус
35'
К. Тевес
59'
К. Тевес
83'
А. Мората
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Ювентус
85'
Замена
К. Коман
️️️️
К. Тевес
83'
ГОЛ! 0:3!
А. Мората
Пас отдал
Р. Перейра
Замена
Р. Бьянки
️️️️
А. Гомес
76'
75'
Желтая карточка
П. Эвра
Желтая карточка
С. Молина
73'
70'
Замена
Р. Перейра
️️️️
А. Видаль
67'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Льоренте
Замена
Л. Чигарини
️️️️
Д. Базелли
64'
59'
ГОЛ! 0:2!
К. Тевес
Пас отдал
П. Эвра
Пенальти не реализован!
Х. Денис
58'
57'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
С. Молина
️️️️
М. Эстигаррибия
49'
35'
ГОЛ! 0:1!
К. Тевес
Пас отдал
Ш. Лихтштайнер
30'
Желтая карточка
К. Маркизио
Желтая карточка
Й. Беналуан
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
3
Букари Драме
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Марсело Эстигаррибия
ПП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
19
Херман Денис
(К)
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
(К)
ВР
27
Патрис Эвра
ЛАЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПАЗ
8
Поль Погба
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
32
Карлос Тевес
ЦФ
12
Фернандо Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
79
Сальваторе Молина
ПВ
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Ювентус
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
21
Кингсли Коман
ЛВ
19
Симоне Падоин
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
21
Альваро Мората
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
4-3-3
57
Спортиелло
3
Драме
20
Бьява
29
Беналуан
77
Дзаппакоста
14
Кармона
33
Базелли
18
Эстигаррибия
10
Гомес
19
Денис
22
Боаки
3-2-3-2
1
Буффон
19
Бонуччи
14
Кьеллини
21
Огбонна
2
Лихтштайнер
27
Эвра
8
Погба
10
Маркизио
23
Видаль
12
Льоренте
32
Тевес
18
Эстигаррибия
79
Молина
79
Молина
18
Эстигаррибия
33
Базелли
8
Чигарини
8
Чигарини
33
Базелли
10
Гомес
9
Бьянки
9
Бьянки
10
Гомес
23
Видаль
37
Перейра
37
Перейра
23
Видаль
32
Тевес
21
Коман
21
Коман
32
Тевес
12
Льоренте
21
Мората
21
Мората
12
Льоренте
Остались в запасе
Аталанта
Ювентус
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
1
Влада Аврамов
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
Остались в запасе
34
Рубиньо
ВР
30
Марко Сторари
ВР
14
Федерико Матиелло
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
3
Симоне Пепе
ЛП
19
Симоне Падоин
ЦП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Аталанта - Ювентус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Атлети Адзурри
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 22:40 (прямая)
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