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Андрей Кобенко
Статистика
Андрей Кобенко - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1982 (44)
#20 | Полузащитник
178 см | 73 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи 2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Премьер-лига 2011/2012
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Премьер-Лига 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Чемпионат России. Молодежное первенство 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Россия. Кубок 2006/2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салют
19
0
0
2
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
1 : 1
25.05.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 32 тур
Ротор
0 : 1
13.05.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 31 тур
Сочи
1 : 1
07.05.2013
Салют
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 30 тур
Салют
2 : 2
29.04.2013
Волгарь
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Торпедо
0 : 1
22.04.2013
Салют
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 28 тур
Салют
0 : 1
16.04.2013
Спартак-Нальчик
1' - 42'
36'
42'
Россия. ФНЛ, 27 тур
СКА-Хабаровск
0 : 3
09.04.2013
Салют
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Салют
1 : 0
02.04.2013
Новокузнецк
1' - 76'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Салют
0 : 1
19.03.2013
Урал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
1 : 0
12.03.2013
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Салют
2 : 0
19.11.2012
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Салют
1 : 1
05.11.2012
Уфа
1' - 59'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Балтика
2 : 0
30.10.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Салют
0 : 1
26.10.2012
Химки
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Томь
2 : 0
22.10.2012
Салют
78' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Салют
0 : 1
08.10.2012
Сочи
1' - 68'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Волгарь
1 : 0
02.10.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 12 тур
Спартак-Нальчик
0 : 0
17.09.2012
Салют
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Салют
0 : 1
10.09.2012
СКА-Хабаровск
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Новокузнецк
1 : 0
06.09.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Салют
2 : 1
27.08.2012
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Урал
2 : 0
22.08.2012
Салют
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Салют
0 : 0
17.08.2012
Шинник
64' - 90'
85'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Нефтехимик
3 : 0
13.08.2012
Салют
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Уфа
1 : 1
30.07.2012
Салют
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Салют
2 : 2
23.07.2012
Балтика
1' - 66'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Химки
0 : 2
16.07.2012
Салют
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Салют
1 : 2
10.07.2012
Cибирь
1' - 62'
34'
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