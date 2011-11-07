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Предраг Сикимич
Статистика
Предраг Сикимич - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1982 (44)
#81 | Нападающий
189 см | 80 кг
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2011/2012
Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Команда
И
Г
П
Ж
К
Урал
34
3
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Луч
1 : 1
07.11.2011
Урал
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 37 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
04.11.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Урал
0 : 0
27.10.2011
Динамо Бр
72' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Урал
0 : 2
24.10.2011
Шинник
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 34 тур
Cибирь
0 : 0
17.10.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 33 тур
Енисей
1 : 1
14.10.2011
Урал
9' - 90'
69'
90'
Россия. ФНЛ, 31 тур
Урал
3 : 2
03.10.2011
Торпедо Вл
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Мордовия
4 : 2
22.09.2011
Урал
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 26 тур
Урал
1 : 1
06.09.2011
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 1
01.09.2011
Урал
77' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Балтика
2 : 2
29.08.2011
Урал
64' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Урал
1 : 1
22.08.2011
Факел
83' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Урал
5 : 2
19.08.2011
Химки
71' - 90'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Черноморец
1 : 0
12.08.2011
Урал
86' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Урал
1 : 1
27.06.2011
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Урал
2 : 0
24.06.2011
СКА-Хабаровск
1' - 65'
21'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Динамо Бр
0 : 0
17.06.2011
Урал
31' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Шинник
1 : 2
14.06.2011
Урал
1' - 62'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Урал
3 : 2
07.06.2011
Cибирь
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Урал
0 : 0
04.06.2011
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Торпедо Вл
1 : 0
25.05.2011
Урал
85' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Урал
2 : 3
18.05.2011
КАМАЗ
1' - 37'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Урал
0 : 0
15.05.2011
Мордовия
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Волгарь
0 : 3
07.05.2011
Урал
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Урал
2 : 1
28.04.2011
Торпедо
84' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Урал
3 : 0
25.04.2011
Балтика
1' - 80'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Факел
0 : 0
18.04.2011
Урал
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Химки
3 : 1
15.04.2011
Урал
46' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Урал
1 : 0
07.04.2011
Черноморец
81' - 90'
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