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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Урал
Балтика - Урал: обзор матча 29 августа 2011
Балтика
29.08.2011, понедельник, 20:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
2 : 2
Завершен
Урал
22'
Д. Стоцкий
90+4'
М. Попов
9'
А. Данцев
90'
О. Шатов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Урал
ГОЛ! 2:2!
М. Попов
+4
ГОЛ! 1:2!
О. Шатов
Замена
А. Дмитриев
️️️️
А. Бочков
Желтая карточка
Н. Сафрониди
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
Е. Кузнецов
Замена
А. Шубладзе
️️️️
А. Зюзинс
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Данцев
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Замена
Ю. Роденков
️️️️
А. Гонежуков
Желтая карточка
М. Попов
ГОЛ! 1:1!
Д. Стоцкий
ГОЛ! 0:1!
А. Данцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
21
Иван Лапин
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
14
Максим Семакин
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Балтика
88
Александр Шубладзе
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
3-2-3-2
1
Колинько
21
Лапин
55
Крючков
3
Плопа
85
Попов
89
Стоцкий
22
Кузнецов
17
Зюзинс
35
Романович
20
Гонежуков
8
Сысуев
3-3-3-1
22
Кот
34
Кацалапов
15
Новиков
34
Тумасян
7
Данцев
25
Бочков
4
Дранников
11
Петрович
14
Семакин
27
Шатов
91
Заболотный
17
Зюзинс
88
Шубладзе
88
Шубладзе
17
Зюзинс
20
Гонежуков
93
Роденков
93
Роденков
20
Гонежуков
7
Данцев
70
Сафрониди
70
Сафрониди
7
Данцев
25
Бочков
19
Дмитриев
19
Дмитриев
25
Бочков
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
Остались в запасе
Балтика
Урал
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Балтика - Урал
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Рогулев
(Москва)
Стадион:
Балтика
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