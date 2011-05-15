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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Урал - Мордовия
Урал - Мордовия: обзор матча 15 мая 2011
Урал
15.05.2011, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 0
Завершен
Мордовия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Мордовия
+2
Желтая карточка
А. Нигматуллин
Замена
Н. Сафрониди
️️️️
А. Ставпец
Замена
А. Чухлей
️️️️
О. Шатов
Замена
А. Герк
️️️️
Р. Мухаметшин
Замена
Э. Танделов
️️️️
М. Рогов
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Замена
К. Панченко
️️️️
Д. Рыжов
Замена
М. Семакин
️️️️
А. Дмитриев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
22
Игорь Кот
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Бранимир Петрович
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
19
Александр Дмитриев
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Мордовия
25
Артур Нигматуллин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
Мордовия
17
Эльбрус Танделов
ЦП
8
Анатолий Герк
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
4-1-3-1-1
22
Кот
34
Кацалапов
34
Тумасян
15
Новиков
7
Данцев
25
Бочков
11
Петрович
27
Шатов
19
Дмитриев
16
Ставпец
91
Заболотный
3-5-1
25
Нигматуллин
3
Мулдаров
4
Степанец
87
Симчевич
31
Рогов
63
Рыжов
30
Асеведо
40
Кулешов
9
Мухаметшин
23
Мухаметшин
16
Ставпец
70
Сафрониди
70
Сафрониди
16
Ставпец
27
Шатов
20
Чухлей
20
Чухлей
27
Шатов
19
Дмитриев
14
Семакин
14
Семакин
19
Дмитриев
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
31
Рогов
17
Танделов
17
Танделов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Герк
8
Герк
23
Мухаметшин
63
Рыжов
8
Панченко
8
Панченко
63
Рыжов
Остались в запасе
Урал
Мордовия
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Дмитрий Огай
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Урал - Мордовия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
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15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
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