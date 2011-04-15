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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Химки - Урал
Химки - Урал: обзор матча 15 апреля 2011
Химки
15.04.2011, пятница, 17:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
3 : 1
Завершен
Урал
4'
В. Земченков
7'
В. Шумейко
61'
Д. Мицейка
89'
Б. Петрович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химки - Урал
Травма
Г. Наваловский
+2
ГОЛ! 3:1!
Б. Петрович
Пас отдал
А. Бочков
Замена
И. Шестаков
️️️️
Д. Мицейка
Замена
Х. Мамтов
️️️️
В. Земченков
Желтая карточка
Г. Наваловский
Замена
А. Говоров
️️️️
В. Воскобойников
Замена
Р. Мавлетдинов
️️️️
А. Воронкин
Желтая карточка
В. Воскобойников
Замена
А. Чухлей
️️️️
А. Ставпец
ГОЛ! 3:0!
Д. Мицейка
Желтая карточка
О. Шатов
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Заболотный
Желтая карточка
А. Бочков
Желтая карточка
Д. Тумасян
Замена
А. Новиков
️️️️
С. Рашевский
16'
Травма
С. Рашевский
ГОЛ! 2:0!
В. Шумейко
Пас отдал
А. Воронкин
ГОЛ! 1:0!
В. Земченков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химки
21
Роман Березовский
ВР
88
Георгий Наваловский
ЛЗ
6
Виталий Шумейко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
(К)
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
87
Владимир Гогберашвили
ЦП
3
Артем Воронкин
ЦП
16
Дариус Мицейка
ПП
77
Владимир Романенко
ПВ
9
Владимир Воскобойников
ЦФ
Урал
16
Леонид Мусин
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
75
Андрей Ложкин
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ПЗ
11
Бранимир Петрович
ЛП
58
Сергей Рашевский
(К)
ЦП
27
Олег Шатов
АП
14
Максим Семакин
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Химки
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
14
Ринат Мавлетдинов
ЦП
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
20
Андрей Говоров
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Урал
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
20
Андрей Чухлей
ПЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-4-1-1
21
Березовский
88
Наваловский
6
Шумейко
24
Мирошниченко
43
Логашов
23
Земченков
87
Гогберашвили
3
Воронкин
16
Мицейка
77
Романенко
9
Воскобойников
4-3-2-1
16
Мусин
34
Тумасян
75
Ложкин
25
Бочков
7
Данцев
14
Семакин
58
Рашевский
11
Петрович
16
Ставпец
27
Шатов
91
Заболотный
3
Воронкин
14
Мавлетдинов
14
Мавлетдинов
3
Воронкин
16
Мицейка
22
Шестаков
22
Шестаков
16
Мицейка
9
Воскобойников
20
Говоров
20
Говоров
9
Воскобойников
23
Земченков
9
Мамтов
9
Мамтов
23
Земченков
58
Рашевский
15
Новиков
15
Новиков
58
Рашевский
16
Ставпец
20
Чухлей
20
Чухлей
16
Ставпец
91
Заболотный
81
Сикимич
81
Сикимич
91
Заболотный
Остались в запасе
Химки
Урал
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
26
Владимир Сулейманов
ВР
5
Евгений Шпедт
ЦЗ
4
Николай Тюнин
ЦП
Остались в запасе
22
Игорь Кот
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
19
Александр Дмитриев
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Химки - Урал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Химки
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак
5 : 0
24.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Химки
3 : 2
17.05.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Оренбург
1 : 1
10.05.2025
Химки
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Химки
1 : 1
04.05.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Химки
2 : 2
27.04.2025
Акрон
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Сергеев
(Благовещенск)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Юрий Мирошник (Кисловодск)
Стадион:
Новые Химки
Где смотреть матч:
"Россия 2" 16:55 (прямая)
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