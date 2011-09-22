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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Мордовия - Урал
Мордовия - Урал: обзор матча 22 сентября 2011
Мордовия
22.09.2011, четверг, 18:00
Россия. ФНЛ, 29 тур
4 : 2
Завершен
Урал
19'
К. Панченко
22'
Р. Мухаметшин
69'
Р. Мухаметшин
73'
Р. Мухаметшин (П)
15'
Э. Манучарян
51'
Э. Манучарян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мордовия - Урал
Замена
П. Сикимич
️️️️
А. Бочков
Желтая карточка
А. Новиков
Замена
М. Жестков
️️️️
М. Рогов
Замена
И. Горбатенко
️️️️
А. Данцев
ГОЛ с пенальти! 4:2!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 3:2!
Р. Мухаметшин
Желтая карточка
И. Дранников
Замена
А. Горбанец
️️️️
К. Панченко
Желтая карточка
А. Симчевич
Желтая карточка
А. Мулдаров
ГОЛ! 2:2!
Э. Манучарян
Желтая карточка
А. Кацалапов
ГОЛ! 2:1!
Р. Мухаметшин
ГОЛ! 1:1!
К. Панченко
19'
15'
ГОЛ! 0:1!
Э. Манучарян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мордовия
16
Александр Агапов
ВР
87
Александр Симчевич
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
31
Максим Рогов
ЛП
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
40
Юрий Кулешов
ЦП
8
Кирилл Панченко
ЦФ
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Урал
22
Игорь Кот
ВР
34
Александр Кацалапов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
4
Иван Дранников
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
15
Александр Новиков
ЦЗ
25
Андрей Бочков
ОП
19
Александр Дмитриев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
27
Олег Шатов
ЦП
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Главный тренер
Юрий Матвеев
Мордовия
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
32
Андрей Горбанец
АП
71
Максим Жестков
ПП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Урал
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
23
Игорь Горбатенко
АП
81
Предраг Сикимич
ЦФ
4-1-3-2
16
Агапов
87
Симчевич
4
Степанец
19
Осипов
3
Мулдаров
11
Пазин
9
Мухаметшин
40
Кулешов
31
Рогов
23
Мухаметшин
8
Панченко
3-3-3-1
22
Кот
7
Данцев
34
Тумасян
15
Новиков
34
Кацалапов
25
Бочков
4
Дранников
19
Дмитриев
11
Петрович
27
Шатов
10
Манучарян
8
Панченко
32
Горбанец
32
Горбанец
8
Панченко
31
Рогов
71
Жестков
71
Жестков
31
Рогов
7
Данцев
23
Горбатенко
23
Горбатенко
7
Данцев
25
Бочков
81
Сикимич
81
Сикимич
25
Бочков
Остались в запасе
Мордовия
Урал
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Юрий Матвеев
Остались в запасе
93
Михаил Маркин
ЦФ
24
Константин Зайцев
ВР
1
Денис Шебанов
ВР
8
Анатолий Герк
ЦП
63
Дмитрий Рыжов
ЦП
Остались в запасе
25
Артур Нигматуллин
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
97
Евгений Ятченко
ПЗ
14
Максим Семакин
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Юрий Матвеев
Статистика матча Мордовия - Урал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
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