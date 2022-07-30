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    Adam Dzwigala - статистика

    #4 | Нападающий
    Имя Adam Dzwigala
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Санкт-Паули 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.10.2022 1' -123' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Санкт-Паули (Гамбург)
    120'
    30.07.2022 90' -90' Страелен (Страелен) 3:4 Санкт-Паули (Гамбург)
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