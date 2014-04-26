Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Диего Перес
Статистика
Диего Перес - статистика
Завершил карьеру
18 мая 1980 (46)
#15 | Полузащитник
177 см | 73 кг
Уругвай | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2013/2014
Кубок Конфедераций 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Италия. Серия А 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Италия. Серия А 2011/2012
Кубок Америки 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Чемпионат мира 2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Болонья
27
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 35 тур
Болонья
0 : 3
26.04.2014
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Ювентус
1 : 0
19.04.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Болонья
1 : 1
13.04.2014
Парма
76' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Интер
2 : 2
05.04.2014
Болонья
88' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Болонья
0 : 2
29.03.2014
Аталанта
1' - 46'
Италия. Серия А, 30 тур
Кьево
3 : 0
26.03.2014
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Болонья
1 : 0
23.03.2014
Кальяри
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ливорно
2 : 1
16.03.2014
Болонья
1' - 58'
55'
Италия. Серия А, 27 тур
Болонья
0 : 0
09.03.2014
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 0
02.03.2014
Болонья
1' - 71'
36'
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
1 : 0
14.02.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1 : 2
09.02.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Болонья
0 : 2
01.02.2014
Удинезе
1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сампдория
1 : 1
26.01.2014
Болонья
1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Болонья
2 : 2
19.01.2014
Наполи
1' - 79'
44'
Италия. Серия А, 19 тур
Болонья
0 : 0
11.01.2014
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
2 : 0
06.01.2014
Болонья
1' - 90'
23'
Италия. Серия А, 17 тур
Болонья
1 : 0
22.12.2013
Дженоа
1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Болонья
0 : 2
06.12.2013
Ювентус
1' - 46'
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 1
30.11.2013
Болонья
1' - 68'
32'
Италия. Серия А, 13 тур
Болонья
1 : 1
24.11.2013
Интер
1' - 76'
Италия. Серия А, 11 тур
Болонья
0 : 0
04.11.2013
Кьево
54' - 90'
90'
Италия. Серия А, 10 тур
Кальяри
0 : 3
30.10.2013
Болонья
40' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 0
27.10.2013
Ливорно
79' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Сассуоло
2 : 1
20.10.2013
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Болонья
1 : 4
06.10.2013
Верона
1' - 68'
44'
Италия. Серия А, 6 тур
Рома
5 : 0
29.09.2013
Болонья
1' - 46'
28'
Италия. Серия А, 5 тур
Болонья
3 : 3
25.09.2013
Милан
1' - 85'
Италия. Серия А, 4 тур
Болонья
1 : 2
22.09.2013
Торино
71' - 90'
90'
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 1
15.09.2013
Болонья
57' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Болонья
2 : 2
01.09.2013
Сампдория
65' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Наполи
3 : 0
25.08.2013
Болонья
79' - 90'
Главные новости
Абаскаль и Семин близки к возвращению в РПЛ, инсайд о будущем Роналду, курьезный гол Соболева и другие новости
02:00
Видео
Соболев подробно рассказал о курьезном голе в ворота Латышонка
01:21
Примера. «Барселона» уничтожила «Расинг» – 7:2!
00:33
«Было не по себе»: Талалаев разочаровался в 2-3 игроках «Балтики»
00:23
Орлов – о футболисте «Зенита»: «Кто его приглашал и за какие заслуги?»
00:15
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
Вчера, 23:55
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:41
2
Соболев сделал заявление после победы «Зенита» над «Балтикой»
Вчера, 23:17
5
РПЛ. 1+1 Соболева принесли «Зениту» гостевую победу над «Балтикой» (3:2)
Вчера, 22:43
80
РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+