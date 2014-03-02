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    Диего Перес - статистика

    Полузащитник
    Имя Диего
    Фамилия Перес
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 18 мая 1980 (42 года)
    Рост 177
    Вес 73
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Болонья 27 0 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.04.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:3 Фиорентина (Флоренция)
    19.04.2014 Был в запасе Ювентус (Турин) 1:0 Болонья (Болонья)
    13.04.2014 76' -90' Болонья (Болонья) 1:1 Парма (Парма)
    05.04.2014 88' -90' Интер (Милан) 2:2 Болонья (Болонья)
    29.03.2014 1' -46' Болонья (Болонья) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    26.03.2014 Был в запасе Кьево (Верона) 3:0 Болонья (Болонья)
    23.03.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Кальяри (Кальяри)
    16.03.2014 1' -58' Ливорно (Ливорно) 2:1 Болонья (Болонья)
    55'
    09.03.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Сассуоло (Сассуоло)
    02.03.2014 1' -71' Верона (Верона) 0:0 Болонья (Болонья)
    36'
    14.02.2014 1' -90' Милан (Милан) 1:0 Болонья (Болонья)
    09.02.2014 1' -90' Торино (Турин) 1:2 Болонья (Болонья)
    01.02.2014 1' -90' Болонья (Болонья) 0:2 Удинезе (Удине)
    26.01.2014 1' -90' Сампдория (Генуя) 1:1 Болонья (Болонья)
    19.01.2014 1' -79' Болонья (Болонья) 2:2 Наполи (Неаполь)
    44'
    11.01.2014 Был в запасе Болонья (Болонья) 0:0 Лацио (Рим)
    06.01.2014 1' -90' Катания (Катания) 2:0 Болонья (Болонья)
    23'
    22.12.2013 1' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Дженоа (Генуя)
    06.12.2013 1' -46' Болонья (Болонья) 0:2 Ювентус (Турин)
    30.11.2013 1' -68' Парма (Парма) 1:1 Болонья (Болонья)
    32'
    24.11.2013 1' -76' Болонья (Болонья) 1:1 Интер (Милан)
    04.11.2013 54' -90' Болонья (Болонья) 0:0 Кьево (Верона)
    90'
    30.10.2013 40' -90' Кальяри (Кальяри) 0:3 Болонья (Болонья)
    27.10.2013 79' -90' Болонья (Болонья) 1:0 Ливорно (Ливорно)
    20.10.2013 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 2:1 Болонья (Болонья)
    06.10.2013 1' -68' Болонья (Болонья) 1:4 Верона (Верона)
    44'
    29.09.2013 1' -46' Рома (Рим) 5:0 Болонья (Болонья)
    28'
    25.09.2013 1' -85' Болонья (Болонья) 3:3 Милан (Милан)
    22.09.2013 71' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Торино (Турин)
    90'
    15.09.2013 57' -90' Удинезе (Удине) 1:1 Болонья (Болонья)
    01.09.2013 65' -90' Болонья (Болонья) 2:2 Сампдория (Генуя)
    25.08.2013 79' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Болонья (Болонья)
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