Статистика по турнирам

Италия. Серия А 2013/2014 Кубок Конфедераций 2013 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Южная Америка 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Италия. Серия А 2011/2012 Кубок Америки 2011 Италия. Серия А 2010/2011 Чемпионат мира 2010 Франция. Лига 1 2009/2010 Франция. Лига 1 2008/2009 Франция. Лига 1 2007/2008